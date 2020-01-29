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أول تعليق للحكومة الشرعية على بيان الحوثيين

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معمر الإرياني

*يمن برس -متابعة خاصة

انتقد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، معمر الإرياني، إعلان جماعة الحوثيين سيطرتها على مناطق في صنعاء ومأرب والجوف، مؤكدا أن هكذا موقف يمثل إعلانا صريحا عن موت العملية السياسية، والإصرار على المضي في مهاجمة السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة.



وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، إن "البيان جاء للتغطية على فشل الميلشيا الحوثية في تحقيق أهداف تصعيدها العسكري الواسع في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف بعد حشد الآلاف من عناصرها".



وأضاف: "الميلشيا اصطدمت بصمود جيشنا البطل وبأبناء هذه المناطق الشرفاء الذين اسقطوا مخططاتها وكبدوها خسائر بشرية فادحة هي الأكبر منذ العام 2015"، منبهًا إلى أن البيان "يروج لانتصارات زائفة ويهدف لرفع معنويات عناصر الميلشيا الحوثية وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية".





وكان الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثيين يحيى سريع، قد قال في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم "تحرير كافة مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء والوصول إلى غرب مدينة مارب شمال شرقي اليمن".



وأضاف، متحدث الجماعة، "تم بعملية البنيان المرصوص تحرير 2500 كيلومترا ووقوع الآلاف من قوات العدو ما بين قتيل ومصاب وأسير"، وذلك بحسب موقع الجماعة .



وأشار إلى "دحر لواءين من المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للعدو والمتمركزة في مديرية صرواح بمأرب و3 ألوية من المنطقة السادسة المتمركزة في الجوف".



وذكر أن "القوات سمحت للمئات من العدو بالفرار تنفيذا لتوجيهات القيادة وحفاظا على دماء من قرر ترك المعركة".



وقال إنه "سيتمُ الكشف عن تفاصيل عملية البنيان المرصوص الواسعة خلال الأيام القادمة".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك انتقد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، معمر الإرياني، إعلان جماعة الحوثيين سيطرتها على مناطق في صنعاء ومأرب والجوف، مؤكدا أن هكذا موقف يمثل إعلانا صريحا عن موت العملية السياسية، والإصرار على المضي في مهاجمة السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة.وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، إن "البيان جاء للتغطية على فشل الميلشيا الحوثية في تحقيق أهداف تصعيدها العسكري الواسع في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف بعد حشد الآلاف من عناصرها".وأضاف: "الميلشيا اصطدمت بصمود جيشنا البطل وبأبناء هذه المناطق الشرفاء الذين اسقطوا مخططاتها وكبدوها خسائر بشرية فادحة هي الأكبر منذ العام 2015"، منبهًا إلى أن البيان "يروج لانتصارات زائفة ويهدف لرفع معنويات عناصر الميلشيا الحوثية وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية".وكان الناطق باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثيين يحيى سريع، قد قال في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم "تحرير كافة مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء والوصول إلى غرب مدينة مارب شمال شرقي اليمن".وأضاف، متحدث الجماعة، "تم بعملية البنيان المرصوص تحرير 2500 كيلومترا ووقوع الآلاف من قوات العدو ما بين قتيل ومصاب وأسير"، وذلك بحسب موقع الجماعة .وأشار إلى "دحر لواءين من المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للعدو والمتمركزة في مديرية صرواح بمأرب و3 ألوية من المنطقة السادسة المتمركزة في الجوف".وذكر أن "القوات سمحت للمئات من العدو بالفرار تنفيذا لتوجيهات القيادة وحفاظا على دماء من قرر ترك المعركة".وقال إنه "سيتمُ الكشف عن تفاصيل عملية البنيان المرصوص الواسعة خلال الأيام القادمة".







معمر الحوثيين الحكومة الحوثيين



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