بـ"الأسماء" جماعة الحوثي تعترف بمقتل تسعين عنصرًا تابعًا لها في معارك نهم والجوف

*يمن برس - خاص
إعترفت جماعة الحوثي بمقتل العشرات من عناصرها في المعارك الأخيرة التي خاضتها في مواجهة قوات الجيش الوطني، في نهم والجوف.
ورصد "يمن برس" قائمة جديدة لتسعين قيادياً ومقاتلاً حوثياً قتلوا خلال المعارك الأخيرة، أوردت أسماءهم وسائل إعلام حوثية، واعترفت بمصرعهم ضمن مئات القتلى في نهم والجوف وهم كالتالي:
١_زيد علي حسين ملفي الرزامي _عقيد _صعدة
٢_ماجد صالح مرشد الزارعي __عقيد _صعدة
٣_يحيى محمد عبداللة شرف الدين عدلان__عقيد- صعدة
٤_شاكر حسين عبدالله ساتر _عقيد_ صعدة
٥_ سلطان حسين حسن محن __شيخ قبلي برتبة عقيد_ ذمار
٦_ يحيى احمد صالح احمد القملاني_عقيد قائد معسكر الاستقبال والحشد بنهم _ صنعاء
٧_ صادق عزيز علي احمد المروني__عقيد_الامانة
٨_ محمد احمد رافع العياني-- مقدم --صعدة
٩_سعيد صالح صالح حزام الشيباني _مقدم _ عمران
١٠_احمد صالح احمد غبري-_مقدم
١١_ محمد مهدي محمد الصرابي _مقدم_ صعدة
١٢_ علي يحيى علي مفرح العياني_ قائد فصيل برتبة مقدم- -صعدة
١٣_ احمد محمد ناجي سعدان _ مقدم _صنعاء
١٤_ احمد يحيى احمد صالح علي الجرادي -- رائد ذمار
١٥_ احمد عبد الرحمن احمد عرارة --رائد- الامانة
١٦_علي حسين عبدالله القاسمي _ رائد-- صنعاء
١٧_احمد علي محمد الماخذي _رائد --عمران
١٨_علي عبدالله صالح حمود مثنى _ اعلامي برتبة رائد_ عمران
١٩_ نصر ناصر محمد صالح القيري_ نقيب _صنعاء
٢٠_ طارق خالد علي قايد ردمان _نقيب_عمران
٢١_ يحيى احمد ناصر قايد وهاس _نقيب _ عمران
٢٢_ مروان احمد علي ابراهيم المنصوري __نقيب -- صنعاء
٢٣_محمد احمد محمد العجاج_ نقيب--صنعاء
٢٤_ عبدالله حسين احمد محمد النجيمي -ملازم --ذمار
٢٥_ عبده احمد ناجي علي الرصاص _ملازم -إب
٢٦_ خالد عبدالله صالح الخولاني -- مشرف - - ذمار
٢٧_ محمد عبد الحميد حميد مرحب _ملازم _ صنعاء
٢٨_ عبد الباسط رافع الرضي --ملازم--صنعاء
٢٩_ماجد احمد محسن زيد الخالدي _ ملازم قائد مجموعة تدخل سريع -ذمار
٣٠_عدنان احمد صالح حزام الشباني _ملازم -عمران
٣١_انس احمد صالح احمد العستوت_ملازم -ذمار
٣٢_ بشار عتيق ناصر مصلح العستوت--ملازم --ذمار
☆صعدة
٣٣_بكيل صالح احمد الصميري_حيدان
٣٤_حسين يحيى قاسم بطيح الطلاني _حيدان
٣٥_ مصطفى احمد فرحان النبعي _حيدان
٣٦_جهاد محمد دايل _---الصفراء
٣٧_احمد يحيى الجيلاني _--الصفراء
٣٨_جهاد محمد دايل _--الصفراء
٣٩_عيسى احمد محسن العلافي _سحار
٤٠_ احمد عبد الحميد قاسم الدولة --سحار
٤١_خالد محسن علي سالم _ سحار
٤٢_ طاهر راشد حطاب علي الصيفي- سحار
٤٣_ وسيم حميد علي يحيى ناصر الصيفي--سحار
٤٤_ نبيل محسون مسفر حطمان الصيفي_ سحار
٤٥_دارس صالح عيضه محمد الصيفي--سحار
٤٦_علي حسين محمد عبد الخالق الكبسي
٤٧_عمر عبد الغني علي العركاضي
٤٨_ بندر فايز علي حماطي منذر
٤٩_محمد يحيى محمد شمس الدين
☆ صنعاء العاصمة والامانه
٥٠_حسين ضيف الله حسين الشريفي
٥١_ هاشم علي احمد هاشم احمد السيد
٥٢_ عمار محمد عبدالله راجح
٥٣_ هاشم يحيى يحيى احمد المنصور
٥٤_ محمد درهم سويد
٥٥_ مؤيد منير مهيوب الشرعبي
٥٦_ خالد قيني يحيى الحازي
٥٧_ فواز حزام محمد العبيدي
٥٨_ زياد محمد الحميري
٥٩_ فارس محمد مهيوب محمد عقلان
٦٠_ هشام محمد الحميدي
٦١_ ايوب علي ناجي صالح بنيان
☆ذمار
٦٢_صالح عبدالله علي احمد جوهر
٦٣_ محمد احمد محمد ناصر الميندي
٦٤_ رشاد عبدالله علي القوسي
٦٥_ عبود مسعد صالح مثني السماوي
٦٦_ مازن محمد محمد احمد رشدي الفضلي
٦٧_علي عبدالله علي الصباري
٦٨_ نجيب محمد يحيى علي المقدشي
٦٩_ وائل علي حسين الوشلي
٧٠_ سعيد احمد غالب مجلي
☆عمران
٧١_خالد احمد عبدالله الرماس
٧٢_اسامة منصور علي عزيز القادمي
٧٣_امين صالح صالح علي جحا
٧٤_عبد الرحمن غيثان
٧٥_محمد عبدالله احمد الحمزي
٧٦_سياف علي علي صالح القشيري
٧٧_قاعس حمود احمد احمد الجون
٧٨_محمد مجاهد حسن الاعكم
☆ حجة
٧٩_ مراد احمد علي بواح ذيبة
٨٠_ محمد مجاهد ثابت علي اليمني
٨١_ عبده حسن مستباني
☆ اب
٨٢_ برهان صالح عبدالله البحتة
٨٣_ نوح علي ناصر محمد عباس
٨٤_صفوان يحيى علي حسين مشرح
☆البيضاء
٨٥_ علي احمد المكلي
٨٦_ علي صالح كزم
٨٧_ حسن عايش الكليبي
٨٩_فريد عبدالله محمد حسين الرصاص
٩٠_علاء عبد الوهاب عبد الرحيم الجنيد _ اسعاف حربي
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