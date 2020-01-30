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بـ"الأسماء" جماعة الحوثي تعترف بمقتل تسعين عنصرًا تابعًا لها في معارك نهم والجوف

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*يمن برس - خاص

إعترفت جماعة الحوثي بمقتل العشرات من عناصرها في المعارك الأخيرة التي خاضتها في مواجهة قوات الجيش الوطني، في نهم والجوف.



ورصد "يمن برس" قائمة جديدة لتسعين قيادياً ومقاتلاً حوثياً قتلوا خلال المعارك الأخيرة، أوردت أسماءهم وسائل إعلام حوثية، واعترفت بمصرعهم ضمن مئات القتلى في نهم والجوف وهم كالتالي:



١_زيد علي حسين ملفي الرزامي _عقيد _صعدة

٢_ماجد صالح مرشد الزارعي __عقيد _صعدة

٣_يحيى محمد عبداللة شرف الدين عدلان__عقيد- صعدة

٤_شاكر حسين عبدالله ساتر _عقيد_ صعدة

٥_ سلطان حسين حسن محن __شيخ قبلي برتبة عقيد_ ذمار

٦_ يحيى احمد صالح احمد القملاني_عقيد قائد معسكر الاستقبال والحشد بنهم _ صنعاء

٧_ صادق عزيز علي احمد المروني__عقيد_الامانة

٨_ محمد احمد رافع العياني-- مقدم --صعدة

٩_سعيد صالح صالح حزام الشيباني _مقدم _ عمران

١٠_احمد صالح احمد غبري-_مقدم

١١_ محمد مهدي محمد الصرابي _مقدم_ صعدة

١٢_ علي يحيى علي مفرح العياني_ قائد فصيل برتبة مقدم- -صعدة

١٣_ احمد محمد ناجي سعدان _ مقدم _صنعاء

١٤_ احمد يحيى احمد صالح علي الجرادي -- رائد ذمار

١٥_ احمد عبد الرحمن احمد عرارة --رائد- الامانة

١٦_علي حسين عبدالله القاسمي _ رائد-- صنعاء

١٧_احمد علي محمد الماخذي _رائد --عمران

١٨_علي عبدالله صالح حمود مثنى _ اعلامي برتبة رائد_ عمران

١٩_ نصر ناصر محمد صالح القيري_ نقيب _صنعاء

٢٠_ طارق خالد علي قايد ردمان _نقيب_عمران

٢١_ يحيى احمد ناصر قايد وهاس _نقيب _ عمران

٢٢_ مروان احمد علي ابراهيم المنصوري __نقيب -- صنعاء

٢٣_محمد احمد محمد العجاج_ نقيب--صنعاء

٢٤_ عبدالله حسين احمد محمد النجيمي -ملازم --ذمار

٢٥_ عبده احمد ناجي علي الرصاص _ملازم -إب

٢٦_ خالد عبدالله صالح الخولاني -- مشرف - - ذمار

٢٧_ محمد عبد الحميد حميد مرحب _ملازم _ صنعاء

٢٨_ عبد الباسط رافع الرضي --ملازم--صنعاء

٢٩_ماجد احمد محسن زيد الخالدي _ ملازم قائد مجموعة تدخل سريع -ذمار

٣٠_عدنان احمد صالح حزام الشباني _ملازم -عمران

٣١_انس احمد صالح احمد العستوت_ملازم -ذمار

٣٢_ بشار عتيق ناصر مصلح العستوت--ملازم --ذمار

☆صعدة

٣٣_بكيل صالح احمد الصميري_حيدان

٣٤_حسين يحيى قاسم بطيح الطلاني _حيدان

٣٥_ مصطفى احمد فرحان النبعي _حيدان

٣٦_جهاد محمد دايل _---الصفراء

٣٧_احمد يحيى الجيلاني _--الصفراء

٣٨_جهاد محمد دايل _--الصفراء

٣٩_عيسى احمد محسن العلافي _سحار

٤٠_ احمد عبد الحميد قاسم الدولة --سحار

٤١_خالد محسن علي سالم _ سحار

٤٢_ طاهر راشد حطاب علي الصيفي- سحار

٤٣_ وسيم حميد علي يحيى ناصر الصيفي--سحار

٤٤_ نبيل محسون مسفر حطمان الصيفي_ سحار

٤٥_دارس صالح عيضه محمد الصيفي--سحار

٤٦_علي حسين محمد عبد الخالق الكبسي

٤٧_عمر عبد الغني علي العركاضي

٤٨_ بندر فايز علي حماطي منذر

٤٩_محمد يحيى محمد شمس الدين

☆ صنعاء العاصمة والامانه

٥٠_حسين ضيف الله حسين الشريفي

٥١_ هاشم علي احمد هاشم احمد السيد

٥٢_ عمار محمد عبدالله راجح

٥٣_ هاشم يحيى يحيى احمد المنصور

٥٤_ محمد درهم سويد

٥٥_ مؤيد منير مهيوب الشرعبي

٥٦_ خالد قيني يحيى الحازي

٥٧_ فواز حزام محمد العبيدي

٥٨_ زياد محمد الحميري

٥٩_ فارس محمد مهيوب محمد عقلان

٦٠_ هشام محمد الحميدي

٦١_ ايوب علي ناجي صالح بنيان

☆ذمار

٦٢_صالح عبدالله علي احمد جوهر

٦٣_ محمد احمد محمد ناصر الميندي

٦٤_ رشاد عبدالله علي القوسي

٦٥_ عبود مسعد صالح مثني السماوي

٦٦_ مازن محمد محمد احمد رشدي الفضلي

٦٧_علي عبدالله علي الصباري

٦٨_ نجيب محمد يحيى علي المقدشي

٦٩_ وائل علي حسين الوشلي

٧٠_ سعيد احمد غالب مجلي

☆عمران

٧١_خالد احمد عبدالله الرماس

٧٢_اسامة منصور علي عزيز القادمي

٧٣_امين صالح صالح علي جحا

٧٤_عبد الرحمن غيثان

٧٥_محمد عبدالله احمد الحمزي

٧٦_سياف علي علي صالح القشيري

٧٧_قاعس حمود احمد احمد الجون

٧٨_محمد مجاهد حسن الاعكم

☆ حجة

٧٩_ مراد احمد علي بواح ذيبة

٨٠_ محمد مجاهد ثابت علي اليمني

٨١_ عبده حسن مستباني

☆ اب

٨٢_ برهان صالح عبدالله البحتة

٨٣_ نوح علي ناصر محمد عباس

٨٤_صفوان يحيى علي حسين مشرح

☆البيضاء

٨٥_ علي احمد المكلي

٨٦_ علي صالح كزم

٨٧_ حسن عايش الكليبي

٨٩_فريد عبدالله محمد حسين الرصاص

٩٠_علاء عبد الوهاب عبد الرحيم الجنيد _ اسعاف حربي





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك إعترفت جماعة الحوثي بمقتل العشرات من عناصرها في المعارك الأخيرة التي خاضتها في مواجهة قوات الجيش الوطني، في نهم والجوف.ورصد "يمن برس" قائمة جديدة لتسعين قيادياً ومقاتلاً حوثياً قتلوا خلال المعارك الأخيرة، أوردت أسماءهم وسائل إعلام حوثية، واعترفت بمصرعهم ضمن مئات القتلى في نهم والجوف وهم كالتالي:١_زيد علي حسين ملفي الرزامي _عقيد _صعدة٢_ماجد صالح مرشد الزارعي __عقيد _صعدة٣_يحيى محمد عبداللة شرف الدين عدلان__عقيد- صعدة٤_شاكر حسين عبدالله ساتر _عقيد_ صعدة٥_ سلطان حسين حسن محن __شيخ قبلي برتبة عقيد_ ذمار٦_ يحيى احمد صالح احمد القملاني_عقيد قائد معسكر الاستقبال والحشد بنهم _ صنعاء٧_ صادق عزيز علي احمد المروني__عقيد_الامانة٨_ محمد احمد رافع العياني-- مقدم --صعدة٩_سعيد صالح صالح حزام الشيباني _مقدم _ عمران١٠_احمد صالح احمد غبري-_مقدم١١_ محمد مهدي محمد الصرابي _مقدم_ صعدة١٢_ علي يحيى علي مفرح العياني_ قائد فصيل برتبة مقدم- -صعدة١٣_ احمد محمد ناجي سعدان _ مقدم _صنعاء١٤_ احمد يحيى احمد صالح علي الجرادي -- رائد ذمار١٥_ احمد عبد الرحمن احمد عرارة --رائد- الامانة١٦_علي حسين عبدالله القاسمي _ رائد-- صنعاء١٧_احمد علي محمد الماخذي _رائد --عمران١٨_علي عبدالله صالح حمود مثنى _ اعلامي برتبة رائد_ عمران١٩_ نصر ناصر محمد صالح القيري_ نقيب _صنعاء٢٠_ طارق خالد علي قايد ردمان _نقيب_عمران٢١_ يحيى احمد ناصر قايد وهاس _نقيب _ عمران٢٢_ مروان احمد علي ابراهيم المنصوري __نقيب -- صنعاء٢٣_محمد احمد محمد العجاج_ نقيب--صنعاء٢٤_ عبدالله حسين احمد محمد النجيمي -ملازم --ذمار٢٥_ عبده احمد ناجي علي الرصاص _ملازم -إب٢٦_ خالد عبدالله صالح الخولاني -- مشرف - - ذمار٢٧_ محمد عبد الحميد حميد مرحب _ملازم _ صنعاء٢٨_ عبد الباسط رافع الرضي --ملازم--صنعاء٢٩_ماجد احمد محسن زيد الخالدي _ ملازم قائد مجموعة تدخل سريع -ذمار٣٠_عدنان احمد صالح حزام الشباني _ملازم -عمران٣١_انس احمد صالح احمد العستوت_ملازم -ذمار٣٢_ بشار عتيق ناصر مصلح العستوت--ملازم --ذمار☆صعدة٣٣_بكيل صالح احمد الصميري_حيدان٣٤_حسين يحيى قاسم بطيح الطلاني _حيدان٣٥_ مصطفى احمد فرحان النبعي _حيدان٣٦_جهاد محمد دايل _---الصفراء٣٧_احمد يحيى الجيلاني _--الصفراء٣٨_جهاد محمد دايل _--الصفراء٣٩_عيسى احمد محسن العلافي _سحار٤٠_ احمد عبد الحميد قاسم الدولة --سحار٤١_خالد محسن علي سالم _ سحار٤٢_ طاهر راشد حطاب علي الصيفي- سحار٤٣_ وسيم حميد علي يحيى ناصر الصيفي--سحار٤٤_ نبيل محسون مسفر حطمان الصيفي_ سحار٤٥_دارس صالح عيضه محمد الصيفي--سحار٤٦_علي حسين محمد عبد الخالق الكبسي٤٧_عمر عبد الغني علي العركاضي٤٨_ بندر فايز علي حماطي منذر٤٩_محمد يحيى محمد شمس الدين☆ صنعاء العاصمة والامانه٥٠_حسين ضيف الله حسين الشريفي٥١_ هاشم علي احمد هاشم احمد السيد٥٢_ عمار محمد عبدالله راجح٥٣_ هاشم يحيى يحيى احمد المنصور٥٤_ محمد درهم سويد٥٥_ مؤيد منير مهيوب الشرعبي٥٦_ خالد قيني يحيى الحازي٥٧_ فواز حزام محمد العبيدي٥٨_ زياد محمد الحميري٥٩_ فارس محمد مهيوب محمد عقلان٦٠_ هشام محمد الحميدي٦١_ ايوب علي ناجي صالح بنيان☆ذمار٦٢_صالح عبدالله علي احمد جوهر٦٣_ محمد احمد محمد ناصر الميندي٦٤_ رشاد عبدالله علي القوسي٦٥_ عبود مسعد صالح مثني السماوي٦٦_ مازن محمد محمد احمد رشدي الفضلي٦٧_علي عبدالله علي الصباري٦٨_ نجيب محمد يحيى علي المقدشي٦٩_ وائل علي حسين الوشلي٧٠_ سعيد احمد غالب مجلي☆عمران٧١_خالد احمد عبدالله الرماس٧٢_اسامة منصور علي عزيز القادمي٧٣_امين صالح صالح علي جحا٧٤_عبد الرحمن غيثان٧٥_محمد عبدالله احمد الحمزي٧٦_سياف علي علي صالح القشيري٧٧_قاعس حمود احمد احمد الجون٧٨_محمد مجاهد حسن الاعكم☆ حجة٧٩_ مراد احمد علي بواح ذيبة٨٠_ محمد مجاهد ثابت علي اليمني٨١_ عبده حسن مستباني☆ اب٨٢_ برهان صالح عبدالله البحتة٨٣_ نوح علي ناصر محمد عباس٨٤_صفوان يحيى علي حسين مشرح☆البيضاء٨٥_ علي احمد المكلي٨٦_ علي صالح كزم٨٧_ حسن عايش الكليبي٨٩_فريد عبدالله محمد حسين الرصاص٩٠_علاء عبد الوهاب عبد الرحيم الجنيد _ اسعاف حربي







تسعون قتيلا حوثيا نهم الجوف



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