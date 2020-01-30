الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / تسجيل حالة وفاة جديدة بإنفلونزا الخنازير في إب

تسجيل حالة وفاة جديدة بإنفلونزا الخنازير في إب

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة



سجلت السلطات الصحية في محافظة إب حالة وفاة جديدة بمرض إنفلونزا الخنازير في محافظة إب الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وذلك بعد أيام من تسجيل حالات إصابة ووفاة بعدد من مديريات المحافظة.



وقالت مصادر طبية إن شخصًا توفي في أحد مستشفيات مدينة إب نتيجة إصابته بإنفلونزا الخنازير والتي انتشرت مؤخرًا بشكل لافت في إب.



وبحسب المصادر فإن المواطن أصيب قبل أيام بالإنفلونزا وتدهور وضعه الصحي ليفارق الحياة يوم أمس الثلاثاء بعد أيام من الإصابة.



وتأتي هذه الوفاة بعد أيام من تسجيل عشر حالات مصابة بوباء إنفلونزا الخنازير خلال ديسمبر الماضي بمختلف مديريات المحافظة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سجلت السلطات الصحية في محافظة إب حالة وفاة جديدة بمرض إنفلونزا الخنازير في محافظة إب الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وذلك بعد أيام من تسجيل حالات إصابة ووفاة بعدد من مديريات المحافظة.وقالت مصادر طبية إن شخصًا توفي في أحد مستشفيات مدينة إب نتيجة إصابته بإنفلونزا الخنازير والتي انتشرت مؤخرًا بشكل لافت في إب.وبحسب المصادر فإن المواطن أصيب قبل أيام بالإنفلونزا وتدهور وضعه الصحي ليفارق الحياة يوم أمس الثلاثاء بعد أيام من الإصابة.وتأتي هذه الوفاة بعد أيام من تسجيل عشر حالات مصابة بوباء إنفلونزا الخنازير خلال ديسمبر الماضي بمختلف مديريات المحافظة.







انفلونزا الخنازير إب حالة وفاة



شارك الخبر أصدقاءك:



408

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







