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تسجيل حالة وفاة جديدة بإنفلونزا الخنازير في إب
الخميس, 30 يناير, 2020 01:49:00 مساءً

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تسجيل حالة وفاة جديدة بإنفلونزا الخنازير في إب
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*يمن برس - متابعة خاصة

سجلت السلطات الصحية في محافظة إب حالة وفاة جديدة بمرض إنفلونزا الخنازير في محافظة إب الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وذلك بعد أيام من تسجيل حالات إصابة ووفاة بعدد من مديريات المحافظة.

وقالت مصادر طبية إن شخصًا توفي في أحد مستشفيات مدينة إب نتيجة إصابته بإنفلونزا الخنازير والتي انتشرت مؤخرًا بشكل لافت في إب.

وبحسب المصادر فإن المواطن أصيب قبل أيام بالإنفلونزا وتدهور وضعه الصحي ليفارق الحياة يوم أمس الثلاثاء بعد أيام من الإصابة.

وتأتي هذه الوفاة بعد أيام من تسجيل عشر حالات مصابة بوباء إنفلونزا الخنازير خلال ديسمبر الماضي بمختلف مديريات المحافظة.


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خاص - يمن برس

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