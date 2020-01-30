الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / ماذا قالت الملكة "رانيا" للعاهل الأردني في عيد ميلاده؟

ماذا قالت الملكة "رانيا" للعاهل الأردني في عيد ميلاده؟

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

العاهل الأردني والملك رانيا

*يمن برس -وكالات

احتفلت الملكة رانيا، بعيد ميلاد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذي يوافق اليوم 30 يناير/ كانون الثاني.



ووجهت الملكة رانيا رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، لزوجها الملك عبد الله، مرفقة بصورة تجمعهما.



وعلقت عليها، باللغتين العربية والإنجليزية، قائلة: "دمت لنا أبا الحسين أشرف وأنبل وأثبت الرجال".



وفي سياق متصل، نشرت قناة "المملكة تي في" تقريرا متلفزا، بمناسبة عيد ميلاد العاهل الأردني، وقالت إن الملك عبد الله حرص منذ توليه سلطاته الدستورية على جعل الأردن نموذجا للإنجاز والعطاء والأمن والأمان والوحدة الوطنية والعيش المشترك.



وأضافت أنه حرص على إبراز الصورة السمحة للدين الإسلامي الحنيف ومواصلة القيام بالدور التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك احتفلت الملكة رانيا، بعيد ميلاد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذي يوافق اليوم 30 يناير/ كانون الثاني.ووجهت الملكة رانيا رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، لزوجها الملك عبد الله، مرفقة بصورة تجمعهما.وعلقت عليها، باللغتين العربية والإنجليزية، قائلة: "دمت لنا أبا الحسين أشرف وأنبل وأثبت الرجال".وفي سياق متصل، نشرت قناة "المملكة تي في" تقريرا متلفزا، بمناسبة عيد ميلاد العاهل الأردني، وقالت إن الملك عبد الله حرص منذ توليه سلطاته الدستورية على جعل الأردن نموذجا للإنجاز والعطاء والأمن والأمان والوحدة الوطنية والعيش المشترك.وأضافت أنه حرص على إبراز الصورة السمحة للدين الإسلامي الحنيف ومواصلة القيام بالدور التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.







العاهل الأردني الملكة رانيا القدس



شارك الخبر أصدقاءك:



646

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







