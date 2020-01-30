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أمهات المعتقلين في عدن تطالب بالكشف عن مصير المختطفين وإحالتهم للقضاء

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*يمن برس - متابعة خاصة

نظمت أمهات وعائلات المعتقلين والمخفيين قسرياً في عدن، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي للمطالبة بالكشف عن أبنائهن المخفيين وإحالتهم إلى القضاء.



ورفعت الأمهات صور أبنائهن المخفيين منذ سنوات، وشعارات تطالب التحالف والحكومة الشرعية بسرعة الكشف عن مكان احتجاز أبنائهن، منددة بالصمت من قبل جميع الجهات المسؤولة.



وكانت أم المخفي "محمد سعيد" قد رفعت صورة ابنها قبل الإعتقال وبعد شهر واحد من الإعتقال مبينة الفرق بين صورتين وعبرت عن ألمها كيف ستصبح صورة ابنها بعد مرور أربع سنوات.



ووجهت رابطة أمهات المختطفين، التي نظمت الوقفة، مذكرة لرئيس مجلس القضاء الأعلى "على ناصر سالم" تطلب منه التوجيه إلى مكتب النائب ووزير الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسراً وإحالة من يستحق منهم إلى القضاء والإفراج عن الآخرين باعتبار الأصل في الإنسان البراءة والنظر في من يعطل الأمور القضائية بالإفراج عن المعتقلين وأسباب البطء بالسير في إجراءات التقاضي.



تأتي هذه الوقفة ضمن العديد من الوقفات الاحتجاجية التي تنفذها الأمهات أسبوعيا للبحث عن أبنائهن المخفيين والمختطفين منذ سنوات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نظمت أمهات وعائلات المعتقلين والمخفيين قسرياً في عدن، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي للمطالبة بالكشف عن أبنائهن المخفيين وإحالتهم إلى القضاء.ورفعت الأمهات صور أبنائهن المخفيين منذ سنوات، وشعارات تطالب التحالف والحكومة الشرعية بسرعة الكشف عن مكان احتجاز أبنائهن، منددة بالصمت من قبل جميع الجهات المسؤولة.وكانت أم المخفي "محمد سعيد" قد رفعت صورة ابنها قبل الإعتقال وبعد شهر واحد من الإعتقال مبينة الفرق بين صورتين وعبرت عن ألمها كيف ستصبح صورة ابنها بعد مرور أربع سنوات.ووجهت رابطة أمهات المختطفين، التي نظمت الوقفة، مذكرة لرئيس مجلس القضاء الأعلى "على ناصر سالم" تطلب منه التوجيه إلى مكتب النائب ووزير الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسراً وإحالة من يستحق منهم إلى القضاء والإفراج عن الآخرين باعتبار الأصل في الإنسان البراءة والنظر في من يعطل الأمور القضائية بالإفراج عن المعتقلين وأسباب البطء بالسير في إجراءات التقاضي.تأتي هذه الوقفة ضمن العديد من الوقفات الاحتجاجية التي تنفذها الأمهات أسبوعيا للبحث عن أبنائهن المخفيين والمختطفين منذ سنوات.







أمهات المختطفين عدن وقفة احتجاجية



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