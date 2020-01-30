|
الأرصاد يتوقع تراجع حدة الكتلة الهوائية الباردة على مناطق واسعة من البلاد
الخميس, 30 يناير, 2020 09:45:00 مساءً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
امطار صنعاء
*يمن برس - متابعة خاصة
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن المعطيات الرصدية والتنبؤية بينت استمرار تأثر أجزاء من المناطق الجبلية و الهضاب الداخلية بالكتلة الهوائية الباردة والجافة، ولكن بحدة أقل من الأيام الماضية.
و توقع المركز في نشرته الصادرة اليوم الخميس، أن يسود طقس شتوي بارد إلى بارد نسبياً على أجزاء من المرتفعات والصحاري والهضاب الداخلية، خاصة محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب، الضالع) وجبال محافظتي (أبين، لحج) وصحاري محافظتي (شبوة، حضرموت)، أثناء ساعات المساء والصباح الباكر.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: