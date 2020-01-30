 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الأرصاد يتوقع تراجع حدة الكتلة الهوائية الباردة على مناطق واسعة من البلاد
الأرصاد يتوقع تراجع حدة الكتلة الهوائية الباردة على مناطق واسعة من البلاد
الخميس, 30 يناير, 2020 09:45:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
امطار صنعاء
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
امطار صنعاء

*يمن برس - متابعة خاصة
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن المعطيات الرصدية والتنبؤية بينت استمرار تأثر أجزاء من المناطق الجبلية و الهضاب الداخلية بالكتلة الهوائية الباردة والجافة، ولكن بحدة أقل من الأيام الماضية.

و توقع المركز في نشرته الصادرة اليوم الخميس، أن يسود طقس شتوي بارد إلى بارد نسبياً على أجزاء من المرتفعات والصحاري والهضاب الداخلية، خاصة محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب، الضالع) وجبال محافظتي (أبين، لحج) وصحاري محافظتي (شبوة، حضرموت)، أثناء ساعات المساء والصباح الباكر.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
307
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©