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حقيقة زيارة الرئيس هادي المفاجئة إلى مأرب

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الرئيس هادي وقائد التحالف قبيل الاجتماع الذي عقد في الرياض (الشرق الأوسط)

*يمن برس - خاص

زار الرئيس عبدربه منصور هادي، الخميس، مقر قيادة القوات المشتركة لقوات التحالف العربي برفقة نابئه الفريق الركن علي محسن الأحمر.



وعقد هادي، اجتماعاً مع قائد القوات المشتركة للتحالف الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز، والقادة المختصين في القوات المشتركة تضمّن الوقوف على سير المعارك في محافظات مأرب والجوف وصنعاء.



ويقع مقر مركز القيادة المشتركة لقوات االتحالف العربي بوزارة الدفاع السعودية في العاصمة السعودية الرياض.



وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن زيارة قام بها الرئيس هادي إلى محافظة مأرب (شرقي البلاد) واجتماعه مع قيادة قوات التحالف العربي في المحافظة.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك زار الرئيس عبدربه منصور هادي، الخميس، مقر قيادة القوات المشتركة لقوات التحالف العربي برفقة نابئه الفريق الركن علي محسن الأحمر.وعقد هادي، اجتماعاً مع قائد القوات المشتركة للتحالف الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز، والقادة المختصين في القوات المشتركة تضمّن الوقوف على سير المعارك في محافظات مأرب والجوف وصنعاء.ويقع مقر مركز القيادة المشتركة لقوات االتحالف العربي بوزارة الدفاع السعودية في العاصمة السعودية الرياض.وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن زيارة قام بها الرئيس هادي إلى محافظة مأرب (شرقي البلاد) واجتماعه مع قيادة قوات التحالف العربي في المحافظة.







اليمن هادي قوات التحالف



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