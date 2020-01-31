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إعدام مقيمة يمنية ذبحت زوجها السعودي في جدة

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*يمن برس - متابعات

نفذت وزارة الداخلية السعودية يوم الخميس حُكم القتل قصاصاً في يمنية قَتلت زوجها السعودي بطعنه عدة طعنات أدت إلى وفاته، وذلك في محافظة جدة.



وقالت الداخلية السعودية في بيان أصدرته الخميس إن مقيمة يمنية تدعى عائشة أحمد عمر باحسين أقدمت على قَتل زوجها السعودي ويدعى أحمد بن عمر بن محمد بافرط بطعنه عدة مرات بسكين عدة طعنات أدت إلى وفاته.



وأوضحت أن سلطات الأمن السعودي تمكنت من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها، والحُكم بقَتلها قصاصاً.



وأبانت أنه تم تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة، وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجانية، اليوم الخميس في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نفذت وزارة الداخلية السعودية يوم الخميس حُكم القتل قصاصاً في يمنية قَتلت زوجها السعودي بطعنه عدة طعنات أدت إلى وفاته، وذلك في محافظة جدة.وقالت الداخلية السعودية في بيان أصدرته الخميس إن مقيمة يمنية تدعى عائشة أحمد عمر باحسين أقدمت على قَتل زوجها السعودي ويدعى أحمد بن عمر بن محمد بافرط بطعنه عدة مرات بسكين عدة طعنات أدت إلى وفاته.وأوضحت أن سلطات الأمن السعودي تمكنت من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها، والحُكم بقَتلها قصاصاً.وأبانت أنه تم تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة، وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجانية، اليوم الخميس في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.







السعودية اعدام يمنية



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