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مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري للقتال في اليمن

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*يمن برس - متابعات



دعا مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية التي شكلت تهديداً العملية السياسية في اليمن، وتسببت في نزوح الآلاف من المدنيين.



وقال أعضاء مجلس الأمن، في بيان عقب اجتماع طارئ بطلب من بريطانيا، إنهم "قلقون جداً من التصاعد الكبير للعنف في نهم والجوف (شمال) وتأثيره على المدنيين الذين نزح آلاف منهم في الأيام القليلة الماضية".



وحذر أعضاء المجلس من أن"هذه العودة إلى العنف، تهدد بتقويض التقدم المحرز خلال الفترة الأخيرة " داعين إلى والعودة إلى جهود وقف التصعيد".



وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي البلاد، والالتزام باتفاق ستوكهولم بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل".



وطالب أعضاء مجلس الأمن بـ"وقف عرقلة وتحويل المساعدات الإنسانية، ووقف تخويف العاملين بالمجال الإنساني، والعمل على تيسير وصولهم الآمن وغير المعاق لاسيما في المناطق الشمالية".



وذكّروا "جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك ما يتعلق بضمان حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، والتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".



وأكد مجلس الأمن "ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن " و"الدعم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث ".



ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتزام الأطراف المتجدد في 9 يناير الجاري بتنفيذ اتفاق الرياض.

كما أكدوا من جديد التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دعا مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية التي شكلت تهديداً العملية السياسية في اليمن، وتسببت في نزوح الآلاف من المدنيين.وقال أعضاء مجلس الأمن، في بيان عقب اجتماع طارئ بطلب من بريطانيا، إنهم "قلقون جداً من التصاعد الكبير للعنف في نهم والجوف (شمال) وتأثيره على المدنيين الذين نزح آلاف منهم في الأيام القليلة الماضية".وحذر أعضاء المجلس من أن"هذه العودة إلى العنف، تهدد بتقويض التقدم المحرز خلال الفترة الأخيرة " داعين إلى والعودة إلى جهود وقف التصعيد".وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي البلاد، والالتزام باتفاق ستوكهولم بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل".وطالب أعضاء مجلس الأمن بـ"وقف عرقلة وتحويل المساعدات الإنسانية، ووقف تخويف العاملين بالمجال الإنساني، والعمل على تيسير وصولهم الآمن وغير المعاق لاسيما في المناطق الشمالية".وذكّروا "جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك ما يتعلق بضمان حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، والتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".وأكد مجلس الأمن "ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن " و"الدعم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث ".ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتزام الأطراف المتجدد في 9 يناير الجاري بتنفيذ اتفاق الرياض.كما أكدوا من جديد التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.







اليمن مجلس الامن الصراع



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