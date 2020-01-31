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اليمن بين أقل الدول جاهزية لمواجهة الأوبئة
الجمعة, 31 يناير, 2020 09:20:00 مساءً

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اليمن بين أقل الدول جاهزية لمواجهة الأوبئة
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*يمن برس - متابعات
صُنفت اليمن، وسوريا والعراق والجزائر كدول ذات مستوى جاهزية متدنٍ لمواجهة الأمراض المتفشية، في مؤشر الأمن الصحي العالمي لـ195 دولة الذي صدر في أكتوبر 2019.

بينما جاءت مصر والسعودية وقطر من بين دول الجاهزية المتوسطة.

عالمياً جاءت بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا من بين الدول الأكثر جاهزية للتعامل مع الأوبئة المتفشية في حين جاءت دول مثل الصين وروسيا من بين الدول ذات الجاهزية المتوسطة.

تم إعداد التصنيف بتحديد جاهزية الدول من خلال التركيز على ما إذا كانت الدول لديها الأدوات المناسبة للتعامل مع تفشي الأمراض الخطيرة.


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خاص - يمن برس

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