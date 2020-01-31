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الأرصاد يحذر من تقلبات الطقس غداً السبت
الجمعة, 31 يناير, 2020 10:35:00 مساءً

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الأرصاد يحذر من تقلبات الطقس غداً السبت

*يمن برس - متابعة خاصة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية  استمرار تأثر أجزاء من المناطق الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة وجافة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام القليلة الماضية.

وأشار إلى أن الطقس سيكون بارداً إلى بارد نسبيا على المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية خاصة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب، الضالع، وجبال لحج وأبين وصحاري شبوة وحضرموت أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المحافظات آنفة الذكر خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء المساح والصباح الباكر.


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خاص - يمن برس

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