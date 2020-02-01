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بالفيديو.. اقتحام قوات الجيش مواقع حصينة بصرواح ونهم

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*يمن برس - متابعة خاصة

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس الجمعة، من السيطرة على عدد من المواقع المطلة على مديرية "مجزر" القريبة من سلسلة جبال "الجرشب" المحاذية لجبال "يام"، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، عقب مواجهات مع جماعة الحوثي.



كما لقي عدد من عناصر جماعة الحوثي مصرعهم وجُرح آخرون، بنيران الجيش الوطني، شمال مديرية المتون غرب الجوف.



ونقل الموقع الرسمي للجيش الوطني" سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الحوثيين عقب محاولاتهم التسلل إلى مواقع في جبهة حام، قبل أن تستهدفهم، مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى في صفوفهم، وجرح آخرين.



ولفت إلى استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات لمسلحي الحوثي في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.



كما نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، مشاهد مصورة للحظة اقتحام قوات الجيش مواقع جماعة الحوثي في جبهة صرواح، غرب مأرب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس الجمعة، من السيطرة على عدد من المواقع المطلة على مديرية "مجزر" القريبة من سلسلة جبال "الجرشب" المحاذية لجبال "يام"، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، عقب مواجهات مع جماعة الحوثي.كما لقي عدد من عناصر جماعة الحوثي مصرعهم وجُرح آخرون، بنيران الجيش الوطني، شمال مديرية المتون غرب الجوف.ونقل الموقع الرسمي للجيش الوطني" سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الحوثيين عقب محاولاتهم التسلل إلى مواقع في جبهة حام، قبل أن تستهدفهم، مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى في صفوفهم، وجرح آخرين.ولفت إلى استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات لمسلحي الحوثي في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.كما نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، مشاهد مصورة للحظة اقتحام قوات الجيش مواقع جماعة الحوثي في جبهة صرواح، غرب مأرب.

- فيديو :









فيديو اقتحام قوات الجيش مواقع صرواح نهم



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