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أمريكا تحسم الجدل وتكشف حقيقة مقتل قاسم الريمي

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*يمن برس - متابعات

أعلن مسؤول أمريكي، فجر السبت، مصرع زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار منتصف الأسبوع الماضي.



ونقلت صحيفة نيويوك تايمز الأميركية عن المسؤول الأمريكي قوله “استهدفت غارة أمريكية لطائرة مسيرة قاسم الريمي، صباح يوم الاثنين، أثناء تواجده في منزل بقرية الحزمة بعزلة آل راشد منيف في مديرية مأرب منطقة قبائل عبيدة”.



و”قاسم عبده محمد أبكر” أو “قاسم الريمي” أو “قاسم الرامي” والمكنى “أبو هريرة الصنعاني”، من القيادات البارزة والمعروفة في تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، وكان على رأس المطلوبين عربياً ودولياً لتورطه في أعمال إرهابية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن مسؤول أمريكي، فجر السبت، مصرع زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار منتصف الأسبوع الماضي.ونقلت صحيفة نيويوك تايمز الأميركية عن المسؤول الأمريكي قوله “استهدفت غارة أمريكية لطائرة مسيرة قاسم الريمي، صباح يوم الاثنين، أثناء تواجده في منزل بقرية الحزمة بعزلة آل راشد منيف في مديرية مأرب منطقة قبائل عبيدة”.و”قاسم عبده محمد أبكر” أو “قاسم الريمي” أو “قاسم الرامي” والمكنى “أبو هريرة الصنعاني”، من القيادات البارزة والمعروفة في تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، وكان على رأس المطلوبين عربياً ودولياً لتورطه في أعمال إرهابية.







اليمن الريمي القاعدة



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