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كورولا 2020 تقتحم قلوب محبي تويوتا.. تعرف على مواصفاتها المذهلة

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*يمن برس - متابعات

أصبحت corolla-2020 من تويوتا واحدة من أكثر السيارات مبيعا في العالم خلال الأشهر الفائتة بسبب أدائها الممتاز والتقنيات المميزة التي حصلت عليها.



ومن أبرز ما جاءت به هذه السيارة أنظمة المولتيميديا المتقدمة، والتي تتوافق مع أنظمة Android Auto وApple CarPlay لتعمل مع معظم أنواع الهواتف والأجهزة الذكية، إضافة لأنظمة تحديد المواقع وأنظمة طلب النجدة في حالات الطوارئ.



كما حصلت هذه السيارة على كاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لقياس المسافات لمنع اصطدامها بباقي الأجسام على الطرقات، ونظام كهربائي للتحكم بوضعيات المقاعد، ونظام تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام تسخين للزجاج والمرايا في ظروف الطقس البارد.



وما يميز هذه المركبة الهيكل الأنيق والانسيابي، والمزود بشبك أمامي عريض ومصابيح LED فريدة المظهر.



أما النسخة الأساسية لـ Corolla الجديدة فقد حصلت على محرك بنزين بسعة 1.6 ليتر وعزم 132 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصبحت corolla-2020 من تويوتا واحدة من أكثر السيارات مبيعا في العالم خلال الأشهر الفائتة بسبب أدائها الممتاز والتقنيات المميزة التي حصلت عليها.ومن أبرز ما جاءت به هذه السيارة أنظمة المولتيميديا المتقدمة، والتي تتوافق مع أنظمة Android Auto وApple CarPlay لتعمل مع معظم أنواع الهواتف والأجهزة الذكية، إضافة لأنظمة تحديد المواقع وأنظمة طلب النجدة في حالات الطوارئ.كما حصلت هذه السيارة على كاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لقياس المسافات لمنع اصطدامها بباقي الأجسام على الطرقات، ونظام كهربائي للتحكم بوضعيات المقاعد، ونظام تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام تسخين للزجاج والمرايا في ظروف الطقس البارد.وما يميز هذه المركبة الهيكل الأنيق والانسيابي، والمزود بشبك أمامي عريض ومصابيح LED فريدة المظهر.أما النسخة الأساسية لـ Corolla الجديدة فقد حصلت على محرك بنزين بسعة 1.6 ليتر وعزم 132 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.







تويوتا كورولا سيارة



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