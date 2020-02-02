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الرسالة السوداء.. "واتساب" يودع ملايين الهواتف للأبد

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*يمن برس - متابعات

توقف تطبيق "واتساب" عن العمل، السبت، في ملايين الهواتف الذكية، العاملة بنسخ أقدم من أنظمة التشغيل في هواتف "أبل" و"أندرويد".



وتفاجأ عدد كبير من مستخدمي التطبيق برسالة سوداء عند فتح التطبيق، تقول إن "واتساب" لا يدعم هذا الهاتف، وتنصح بالانتقال لهاتف آخر.



ولن يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة ابتداء من السبت، وذلك نظرا لإجراء تحديث مهم على "واتساب" .



وإلى جانب مجموعة كبيرة من الهواتف العاملة بنظامي "آندرويد" و"iOS"، فإن أجهزة "ويندوز" قد خسرت منذ الآن ميزة تشغيل التطبيق هي الأخرى.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توقف تطبيق "واتساب" عن العمل، السبت، في ملايين الهواتف الذكية، العاملة بنسخ أقدم من أنظمة التشغيل في هواتف "أبل" و"أندرويد".وتفاجأ عدد كبير من مستخدمي التطبيق برسالة سوداء عند فتح التطبيق، تقول إن "واتساب" لا يدعم هذا الهاتف، وتنصح بالانتقال لهاتف آخر.ولن يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة ابتداء من السبت، وذلك نظرا لإجراء تحديث مهم على "واتساب" .وإلى جانب مجموعة كبيرة من الهواتف العاملة بنظامي "آندرويد" و"iOS"، فإن أجهزة "ويندوز" قد خسرت منذ الآن ميزة تشغيل التطبيق هي الأخرى.







واتساب توقف تطبيق



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