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ممثلة مشهورة تهدد كل من يروج لصورها "الخاصة" المسربة

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*يمن برس -متابعة خاصة

أصدرت الممثلة التركية، أصلي بكير، بطلة مسلسل "كذبتي الحلوة"، تهديدا لكل من يروج لصور خاصة لها مع حبيبها، والتي تم تسريبها عبر شبكة الإنترنت.



وقالت "بكير" في بيانها، عبر خاصية "ستوريز" على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "أود أن أبلغ الجمهور أنني بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين نشروا منشورات قبيحة تتضمّن صوري واسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وضد كل من ساهم بإعادة نشرها وتداولها، سواء بقصد أو بدون قصد وسيتم أيضا مقاضاة هؤلاء الأشخاص بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها".





وختمت أصلي بيانها بالطلب من الصحافة والجمهور ألا يمنحوا أي فرصة لأصحاب النيات السيئة والخبثاء في تشويه صورتها ونشر صورة سلبية عنها بطرق مختلفة وتسريب صورها ونشرها بطريقة لاأخلاقية.



وحظيت أصلي بكير أوغلو بتعاطف كبير وأطلقت حملة تضامن معها عبر هشتاغ حملة اسم "لا تكن شريكا في الجريمة الإلكترونية".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدرت الممثلة التركية، أصلي بكير، بطلة مسلسل "كذبتي الحلوة"، تهديدا لكل من يروج لصور خاصة لها مع حبيبها، والتي تم تسريبها عبر شبكة الإنترنت.وقالت "بكير" في بيانها، عبر خاصية "ستوريز" على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "أود أن أبلغ الجمهور أنني بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين نشروا منشورات قبيحة تتضمّن صوري واسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وضد كل من ساهم بإعادة نشرها وتداولها، سواء بقصد أو بدون قصد وسيتم أيضا مقاضاة هؤلاء الأشخاص بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها".وختمت أصلي بيانها بالطلب من الصحافة والجمهور ألا يمنحوا أي فرصة لأصحاب النيات السيئة والخبثاء في تشويه صورتها ونشر صورة سلبية عنها بطرق مختلفة وتسريب صورها ونشرها بطريقة لاأخلاقية.وحظيت أصلي بكير أوغلو بتعاطف كبير وأطلقت حملة تضامن معها عبر هشتاغ حملة اسم "لا تكن شريكا في الجريمة الإلكترونية".







ممثلة تركية صور أصلي بكير



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