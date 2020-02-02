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حبس طفل متهم بقتل ابن مذيعة قناة "النهار" في مصر

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مصر

*يمن برس -متابعة خاصة

أمرت نيابة الطفل المصرية بحبس المتهم بقتل نجل المذيعة مروة ميمى، المذيعة بقناة النهار 4 أيام علي ذمة التحقيق، بتهمة القتل الخطأ.



وأكدت صحيفة "اليوم السابع"، مساء اليوم الأحد، أن النيابة المصرية قررت إخلاء سبيل اثنين آخرين بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتسليم اثنين آخرين لذويهما.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات مقتل نجل المذيعة بقناة النهار، بطلق ناري أثناء وصلة هزار مع أصدقائه داخل شقة في الزمالك، بأن السلاح المضبوط والذي تحفظ عليه رجال المباحث مرخص، ويخص والد المتهم، وتبين من مناظرة الجثة أن الطلقة اخترقت رأس المتوفي محدثة فتحتي دخول وخروج.



ويشار إلى أن قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي بمنطقة الزمالك، يفيد سماع دوى إطلاق نار داخل إحدى الشقق في المنطقة، وبعد انتقال رجال المباحث إلي مكان الواقعة، تبين مقتل شاب يدعى "كريم"، نجل المذيعة مروة ميمي، ونقلت نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وأوضحت الصحيفة، أنه بإجراء التحريات تبين أنه أثناء تواجد المجني عليه مع أصدقائه داخل إحدى الشقق لقضاء سهرة سويا، وأثناء مزاحهم بسلاح ناري خرجت طلقة صوب المتوفي فأسقطته قتيلا، وألقى القبض على المتهم، وتم ترحيله لديوان قسم قصر النيل للتحقيق معه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أمرت نيابة الطفل المصرية بحبس المتهم بقتل نجل المذيعة مروة ميمى، المذيعة بقناة النهار 4 أيام علي ذمة التحقيق، بتهمة القتل الخطأ.وأكدت صحيفة "اليوم السابع"، مساء اليوم الأحد، أن النيابة المصرية قررت إخلاء سبيل اثنين آخرين بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتسليم اثنين آخرين لذويهما.وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات مقتل نجل المذيعة بقناة النهار، بطلق ناري أثناء وصلة هزار مع أصدقائه داخل شقة في الزمالك، بأن السلاح المضبوط والذي تحفظ عليه رجال المباحث مرخص، ويخص والد المتهم، وتبين من مناظرة الجثة أن الطلقة اخترقت رأس المتوفي محدثة فتحتي دخول وخروج.ويشار إلى أن قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي بمنطقة الزمالك، يفيد سماع دوى إطلاق نار داخل إحدى الشقق في المنطقة، وبعد انتقال رجال المباحث إلي مكان الواقعة، تبين مقتل شاب يدعى "كريم"، نجل المذيعة مروة ميمي، ونقلت نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وأوضحت الصحيفة، أنه بإجراء التحريات تبين أنه أثناء تواجد المجني عليه مع أصدقائه داخل إحدى الشقق لقضاء سهرة سويا، وأثناء مزاحهم بسلاح ناري خرجت طلقة صوب المتوفي فأسقطته قتيلا، وألقى القبض على المتهم، وتم ترحيله لديوان قسم قصر النيل للتحقيق معه.







مروة ميمى طفل قتل



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