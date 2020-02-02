مسلحون يهاجمون نقطة أمنية في شبـوة

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*يمن برس -شبوة

هاجم مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد نقطة أمنية في محافظة شبوة جنوب اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مجموعة مسلحة تابعة للمجلس الإنتقالي هاجمت إحدى النقاط الأمنية بالقرب من منطقة العرم.



وأضافت أن اشتباكات عنيفة تلت الهجوم الذي نفذته مجاميع تابعة للانتقالي على النقطة ما أدى إلى إصابة جندي ومواطن مار في النقطة.



وتشهد محافظة شبوة بين الحين والآخر هجمات وعمليات اغتيال يتعرض لها قادة في القوات الحكومية على يد مليشيات تابعة للانتقالي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك هاجم مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد نقطة أمنية في محافظة شبوة جنوب اليمن.وقالت مصادر محلية إن مجموعة مسلحة تابعة للمجلس الإنتقالي هاجمت إحدى النقاط الأمنية بالقرب من منطقة العرم.وأضافت أن اشتباكات عنيفة تلت الهجوم الذي نفذته مجاميع تابعة للانتقالي على النقطة ما أدى إلى إصابة جندي ومواطن مار في النقطة.وتشهد محافظة شبوة بين الحين والآخر هجمات وعمليات اغتيال يتعرض لها قادة في القوات الحكومية على يد مليشيات تابعة للانتقالي.







مسلحون شبوة المجلس الانتقالي



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