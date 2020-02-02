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مقتل وكيل داخلية الحوثيين بغارة جوية في صنعاء
الأحد, 02 فبراير, 2020 10:10:00 مساءً

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غارة صنعاء
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غارة صنعاء

*يمن برس - صنعاء
قُتل قيادي بارز في جماعة الحوثي بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي وكيل وزارة داخلية الحوثي، زيد يحيى المحطوري، لقي مصرعه إثر غارة جوية لطيران التحالف شرق صنعاء.

وأكدت المصادر أن المحطوري قتل ومعه قيادات حوثية آخرين بغارات جوية للتحالف استهدفت معسكر الاستقبال الذي استحدثته الجماعة لتحشيد المقاتلين إلى جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وشن طيران التحالف خلال الأيام الماضية غارات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء بالتزامن مع اشتداد المعارك شرقي العاصمة.


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خاص - يمن برس

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