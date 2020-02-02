الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس «كورونا القاتل» خارج الصين

أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس «كورونا القاتل» خارج الصين

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

الصحة العالمية تعلن رسميًا حالة الطوارئ الدولية لمواجهة فيروس كورونا

*يمن برس - متابعات

أعلنت الفلبين اليوم عن تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا القاتل، فيما يعد أول حالة وفاة بسبب الفيروس خارج الصين.



وقال وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي في مؤتمر صحفي :” إن المريض وهو رجل صيني يبلغ من العمر 44 عامًا، توفي يوم السبت بعد احتجازه منذ 25 يناير الماضي”.



وأضاف خلال فترة إدخال المريض، تدهورت حالته وأصيب بالتهاب رئوي حاد.



يذكر أن الرجل هو رفيق أول حالة إصابة بالفيروس في الفلبين، وهي امرأة صينية تبلغ من العمر 38 عامًا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت الفلبين اليوم عن تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا القاتل، فيما يعد أول حالة وفاة بسبب الفيروس خارج الصين.وقال وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي في مؤتمر صحفي :” إن المريض وهو رجل صيني يبلغ من العمر 44 عامًا، توفي يوم السبت بعد احتجازه منذ 25 يناير الماضي”.وأضاف خلال فترة إدخال المريض، تدهورت حالته وأصيب بالتهاب رئوي حاد.يذكر أن الرجل هو رفيق أول حالة إصابة بالفيروس في الفلبين، وهي امرأة صينية تبلغ من العمر 38 عامًا.







كورونا وفاة الفلبين



شارك الخبر أصدقاءك:



288

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







