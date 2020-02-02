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أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس «كورونا القاتل» خارج الصين
الأحد, 02 فبراير, 2020 10:44:00 مساءً

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الصحة العالمية تعلن رسميًا حالة الطوارئ الدولية لمواجهة فيروس كورونا
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الصحة العالمية تعلن رسميًا حالة الطوارئ الدولية لمواجهة فيروس كورونا

*يمن برس - متابعات
أعلنت الفلبين اليوم عن تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا القاتل، فيما يعد أول حالة وفاة بسبب الفيروس خارج الصين.

وقال وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي في مؤتمر صحفي :” إن المريض وهو رجل صيني يبلغ من العمر 44 عامًا، توفي يوم السبت بعد احتجازه منذ 25 يناير الماضي”.

وأضاف خلال فترة إدخال المريض، تدهورت حالته وأصيب بالتهاب رئوي حاد.

يذكر أن الرجل هو رفيق أول حالة إصابة بالفيروس في الفلبين، وهي امرأة صينية تبلغ من العمر 38 عامًا.


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خاص - يمن برس

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