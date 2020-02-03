قصف مدفعي على منزل محافظ شبوة وسقوط ضحايا

*يمن برس - متابعة خاصة
قصف مسلحون موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، منزل محافظ شبوة محمد صالح عديو بقذائف مدفعية.
وقالت مصادر محلية إن مسلحين موالين للانتقالي استهدفوا ظهر اليوم منزل محافظ محافظة شبوة في قرية الخبر بمديرية حبان بقذائف مدفعية.
وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن إصابة شقيق المحافظ بن عديو ونساء أخريات بجروح متفاوتة.
ومن حين لآخر، يشن مسلحون موالون للمجلس الانتقالي هجمات على مواقع عسكرية ومدنية في المحافظة الواقعة شرقي البلاد.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك