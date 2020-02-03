قاسم الريمي يفاجئ الأمريكيين بظهور جديد ويتبنى هجوم فلوريدا

*يمن برس - متابعات
بث تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تسجيلاً صوتياً جديداً لزعيم التنظيم في الجزيرة قاسم الريمي، بعد يومين من إعلان مسؤولين أمريكين مقتله بغارة في مأرب.
وتبنى الريمي عملية إطلاق النار في القاعدةالجوية بنساكولا في فلوريدا من قبل طالب طيران من السعودية، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10آخرون بينهم اثنين من الشرطة.
وقالت ريتا كاتز، مديرة موقع SITE الذي يتتبع رسائل التنظيمات الإرهابية، إن شريط الفيديو الذي استغرق 18 دقيقة لم يقدم أدلة على تدريب مطلق النار، لكنه أشار إلى أن الشمراني والقاعدة كانوا على اتصال. ولم يكن من الواضح متى تم تسجيل الفيديو.
وعلى الرغم من أن تنظيم القاعدة لم يكتب “حفظه الله” إلى جانب اسم قاسم الريمي، على غير عادته، وهو ما يرجح أنه قتل وفقا لكاتز، إلا أن تبني العملية في هذا الوقت أتى بالتوزاي مع تحركات أمريكا لتعزيز التواجد العسكري وتوسيع نطاق العمليات في اليمن، تحت غطاء مكافحة الإرهاب.
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