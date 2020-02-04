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أمن مأرب يوجه نداءً هاماً للمواطنين عقب انفجارات صحن الجن

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*يمن برس - خاص

أصدرت إدارة أمن محافظة مأرب اليوم الثلاثاء ،بياناً حول الانفجارات التي هزت المدينة في وقت متأخر من مساء الإثنين.



وأوضحت في بيان حصل "يمن برس" على نسخة منه، أن ما حدث هو إنفجار مخزن ممتلئ بالألغام داخل معسكر صحن الوطن.



ودعت المواطنين إلى عدم القلق والبقاء داخل منازلهم حفاظاً على سلامتهم مؤكدة أن الأمور مستقرة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدرت إدارة أمن محافظة مأرب اليوم الثلاثاء ،بياناً حول الانفجارات التي هزت المدينة في وقت متأخر من مساء الإثنين.وأوضحت في بيان حصل "يمن برس" على نسخة منه، أن ما حدث هو إنفجار مخزن ممتلئ بالألغام داخل معسكر صحن الوطن.ودعت المواطنين إلى عدم القلق والبقاء داخل منازلهم حفاظاً على سلامتهم مؤكدة أن الأمور مستقرة.







مارب صحن الجن انفجارات



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