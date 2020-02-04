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طرق لإطالة عمر بطارية الهاتف وإبطاء تفريغها
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 07:50:00 صباحاً

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طرق لإطالة عمر بطارية الهاتف وإبطاء تفريغها

*يمن برس - متابعة خاصة
توجد في الهواتف الذكية العديد من الميزات التي تساهم في تحسين أداء هذه الأجهزة، وتساعدها في الوقت ذاته على ترشيد استهلاك الطاقة وإطالة مدة عمل البطارية، فما أبرز تلك الميزات؟.

الوضع الداكن:

يساهم تفعيل ميزة "الوضع الداكن" dark mode في الهواتف والأجهزة الذكية على حماية أعين المستخدمين من الإشعاعات الضارة الناجمة عن استخدام الأجهزة في الأماكن المظلمة، لكن المهم في هذه الميزة أيضا هو أنها تساهم في ترشيد استهلاك طاقة البطارية، وتحمي الشاشات من العطب السريع أيضا.

معدل تحديث الشاشة:

تأتي العديد من الهواتف الذكية الحديثة بشاشات ذات معدل تحديث عال (120 هرتز)، ما يجعل استجابة الشاشة أفضل بكثير أثناء اللعب أو تصفح الإنترنت، لكن هذه الميزة تساهم في زيادة استهلاك الطاقة في الهاتف، لذا ينصح بعض خبراء التقنية المستخدمين بالتقليل من معدل التحديث من 120 إلى  90 أو60 أحيانا، في حال كانوا يعانون من مشكلات مع البطارية.

وللتقليل من معدل التحديث يجب التوجه إلى قائمة الإعدادات، ومن ثم خيار Display، والضغط على خيار Advanced أو "متقدم"، وبعدها Smooth Display.

التحكم بدقة الشاشة:

من أبرز المواصفات التي حصلت عليها الهواتف الجديدة ذات الفئات العالية هي الشاشات ذات الدقة الكبيرة، لكن هذه الشاشات قد تزيد من استهلاك الطاقة في الأجهزة، ولمعالجة هذه المشكلة يمكن التحكم بالدقة عن طريق قائمة الإعدادات، عبر خيار "شاشة العرض" وبعدها الضغط على خيار "دقة الشاشة".


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خاص - يمن برس

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