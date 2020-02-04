"المحافظ محروس" يتهم الإمارات بدعم تمرد عسكري ويمهل المتمردين 24 ساعة

*يمن برس -خاص
اتهم محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، دولة الإمارات، بوقوفها وراء التمرد العسكري الذي حدث يوم أمس في أحد معسكرات المحافظة.
وكانت كتيبة من حرس السواحل التابعة للواء أول مشاة بحري أعلنت أمس الاثنين، تمردها على اللواء وانضمت لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ، حسب ما قاله مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي في تغريدة رصدها (يمن برس ) يوم أمس .
واعتبر المحافظ محروس، في منشور له على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك" هذا التمرد سابقة خطيرة ستؤدي إلى الاقتتال وشق الصف في المحافظة.
وأمهل محروس المتمردين 24 ساعة للرجوع عن غيهم، والامتثال للقيادة العسكرية، مالم، سيتم ملاحقتهم وفرض العقوبة العاجلة وفقاً للقانون.
كما دعا المحافظ كافة المواطنين للالتفاف حول السلطة المحلية، وأجهزة الأمن، وتوحيد الصف لمواجهة كل العابثين والخارجين عن النظام والقانون.
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