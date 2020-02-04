 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / كما ورد.. الحوثيون يعزلون"الجوف" عن العالم وسط تصاعد ألسنة اللهب وانفجارات مدوية بعد تدخل سلاح الجو (تفاصيل)
كما ورد.. الحوثيون يعزلون"الجوف" عن العالم وسط تصاعد ألسنة اللهب وانفجارات مدوية بعد تدخل سلاح الجو (تفاصيل)
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 05:14:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
كما ورد.. الحوثيون يعزلون"الجوف" عن العالم وسط تصاعد ألسنة اللهب وانفجارات مدوية بعد تدخل سلاح الجو (تفاصيل)
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -الجوف
استهدفت طائرات التحالف العربي اليوم الثلاثاء مستودع للأسلحة تابع لجماعة الحوثي في جبال حام بمديرية المتون التابعة لمحافظة الجوف.

وقالت مصادر محلية إن دوي انفجارات قوية سمعت ، عصر اليوم ،إلى عدة كيلومترات من مكان الاستهداف وأن ألسنة اللهب تتصاعد.

يتزامن ذلك مع معارك على الأرض في ذات المديرية الحقت فيها قوات الجيش خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.

ويأتي هذا القصف بعد يوم من استهداف الحوثيين مخازن أسلحة تابعة للقوات الحكومية في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب .

وفي السياق قالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي قامت اليوم بقطع خدمة الاتصالات بشكل كامل عن محافظة الجوف.

 وقطعت الجماعة الاتصالات بمختلف انواعها (سبافون – يمن موبايل - ام تي ان ) عن المناطق المحررة في محافظة الجوف ، الأمر الذي عزل أبناء المحافظة عن بقية المناطق الأخرى .


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1078
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
آخر الأخبار
كما ورد.. الحوثيون يعزلون"الجوف" عن العالم وسط تصاعد ألسنة اللهب وانفجارات مدوية بعد تدخل سلاح الجو (تفاصيل)
الملك سلمان يصدر قرارات جديدة تشمل تعديل مهنة العمل ونقل الكفالة
"فتحي بن لزرق" ينقل أخبار سارة لكل أبناء محافظة عدن عقب زيارته مقر التحالف العربي
"المحافظ محروس" يتهم الإمارات بدعم تمرد عسكري ويمهل المتمردين 24 ساعة
انهيار متواصل للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في ظل توسع مخيف لفارق الصرف بين صنعاء وعدن (السعر اليوم )
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©