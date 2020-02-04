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كما ورد.. الحوثيون يعزلون"الجوف" عن العالم وسط تصاعد ألسنة اللهب وانفجارات مدوية بعد تدخل سلاح الجو (تفاصيل)

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*يمن برس -الجوف

استهدفت طائرات التحالف العربي اليوم الثلاثاء مستودع للأسلحة تابع لجماعة الحوثي في جبال حام بمديرية المتون التابعة لمحافظة الجوف.



وقالت مصادر محلية إن دوي انفجارات قوية سمعت ، عصر اليوم ،إلى عدة كيلومترات من مكان الاستهداف وأن ألسنة اللهب تتصاعد.



يتزامن ذلك مع معارك على الأرض في ذات المديرية الحقت فيها قوات الجيش خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.



ويأتي هذا القصف بعد يوم من استهداف الحوثيين مخازن أسلحة تابعة للقوات الحكومية في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب .



وفي السياق قالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي قامت اليوم بقطع خدمة الاتصالات بشكل كامل عن محافظة الجوف.



وقطعت الجماعة الاتصالات بمختلف انواعها (سبافون – يمن موبايل - ام تي ان ) عن المناطق المحررة في محافظة الجوف ، الأمر الذي عزل أبناء المحافظة عن بقية المناطق الأخرى .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استهدفت طائرات التحالف العربي اليوم الثلاثاء مستودع للأسلحة تابع لجماعة الحوثي في جبال حام بمديرية المتون التابعة لمحافظة الجوف.وقالت مصادر محلية إن دوي انفجارات قوية سمعت ، عصر اليوم ،إلى عدة كيلومترات من مكان الاستهداف وأن ألسنة اللهب تتصاعد.يتزامن ذلك مع معارك على الأرض في ذات المديرية الحقت فيها قوات الجيش خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.ويأتي هذا القصف بعد يوم من استهداف الحوثيين مخازن أسلحة تابعة للقوات الحكومية في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب .وفي السياق قالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي قامت اليوم بقطع خدمة الاتصالات بشكل كامل عن محافظة الجوف.وقطعت الجماعة الاتصالات بمختلف انواعها (سبافون – يمن موبايل - ام تي ان ) عن المناطق المحررة في محافظة الجوف ، الأمر الذي عزل أبناء المحافظة عن بقية المناطق الأخرى .







الحوثيون الجوف طيران التحالف



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