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مصرع أكثر من 15 حوثيا وإصابة آخرين في معارك دامية بالمتون

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من معارك في الجوف

*يمن برس -الجوف

لقي 15 عنصراً من جماعة الحوثي الانقلابية، مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بمديرية المتون غربي الجوف شمالي شرق اليمن..



وقالت مصادر عسكرية، إن "قوات الجيش الوطني أحبطت صباح اليوم، هجوما للجماعة الحوثية في جبهة الجرعوب بالمتون، بعد معارك عنيفة".



وأكدت المصادر أن المعارك أسفرت عن مقتل 15 عنصراً حوثياً وأصيب أخرون.



بالتزامن استهدف مقاتلات التحالف بغارة جوية عربة عسكرية للمليشيات في ذات المنطقة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة جميع من كانوا على متنها.



وكانت مصادر عسكرية قالت إن مقاتلات التحالف استهدفت مساء اليوم، بغارة مخزن أسلحة للحوثيين في جبال حام بمديرية المتون نجم عنها انفجارات ضخمة.



وللأسبوع الثاني على التوالي تشهد جبهات محافظة الجوف معارك عنيفة بين الجيش والحوثيين، بالتزامن مع معارك مماثلة في مديرية نهم شرق صنعاء، ومديرية صرواح غرب مأرب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقي 15 عنصراً من جماعة الحوثي الانقلابية، مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بمديرية المتون غربي الجوف شمالي شرق اليمن..وقالت مصادر عسكرية، إن "قوات الجيش الوطني أحبطت صباح اليوم، هجوما للجماعة الحوثية في جبهة الجرعوب بالمتون، بعد معارك عنيفة".وأكدت المصادر أن المعارك أسفرت عن مقتل 15 عنصراً حوثياً وأصيب أخرون.بالتزامن استهدف مقاتلات التحالف بغارة جوية عربة عسكرية للمليشيات في ذات المنطقة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة جميع من كانوا على متنها.وكانت مصادر عسكرية قالت إن مقاتلات التحالف استهدفت مساء اليوم، بغارة مخزن أسلحة للحوثيين في جبال حام بمديرية المتون نجم عنها انفجارات ضخمة.وللأسبوع الثاني على التوالي تشهد جبهات محافظة الجوف معارك عنيفة بين الجيش والحوثيين، بالتزامن مع معارك مماثلة في مديرية نهم شرق صنعاء، ومديرية صرواح غرب مأرب.







المتون الجوف الجربوع



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