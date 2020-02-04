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الحوثيون يقصفون مواقع الجيش في عقبة ثرة بالدبابات
الثلاثاء, 04 فبراير, 2020 09:35:00 مساءً

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عقبة ثرة
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عقبة ثرة

*يمن برس - متابعة خاصة
قالت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء، إن دبابات جماعة الحوثي قصفت منذ الصباح الباكر، مواقع تابعة للقوات الحكومية في عقبة ثرة الجبلية الاستراتيجية، الواقعة بين مديريتي مكيراس ولودر شمالي شرقي أبين.

وأكدت المصادر وقوع اشتباكات عنيفة وتبادل للقصف المدفعي بين الطرفين وقد تسببت بسقوط جرحى من الطرفين.

ولفتت المصادر إلى أن هذه المرة الأولى التي تهاجم جبهة ثرة بالدبابات.

وكان الحوثيون دفعوا الاسبوع الماضي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء.


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خاص - يمن برس

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