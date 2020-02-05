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تعرف على ترتيب اليمن في قائمة أقوى الجيوش العربية

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الجيش اليمني

*يمن برس - متابعات



تصدرت مصر قائمة أقوى الجيوش العربية في التصنيف الجديد لـ"غلوبل فاير باور" وكانت البلد العربي الوحيد الذي جاء ضمن أقوى 10 جيوش في العالم، وشهدت أغلب الجيوش العربية تحسنا في قوتها، فيما شهدت أخرى تراجعا خاصة التي تشهد اضطرابات كليبيا واليمن



1-مصر

الجيش المصري هو الأقوى عربيا، كما تمكن من رفع تصنيفه عالميا ليصبح التاسع.





2-السعودية

حل الجيش السعودي في المرتبة الثانية عربيا، و17 عالميا، وشهدت السعودية تحسنا في التصنيف. وتواصل المملكة إنفاقها المليارات على المعدات العسكرية الأجنبية.



3-الجزائر

حل الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة عربيا، كما جاء في الرتبة 28 عالميا. وسجل الجيش الجزائري متراجعا في تصنيف هذا العام.



4-الإمارات العربية المتحدة

وحلت الإمارات في الرتبة الرابعة في تصنيف أقوى الجيوش العربية، واحتل الجيش الإماراتي الرتبة 46 في التصنيف العالمي. وصنف الموقع الإمارات ضمن البلدان التي تحسن ترتيبها.



5-سوريا

الجيش السوري، الذي يحظى بدعم من روسيا، احتل خامسا على المستوى العربي، وجاء في المرتبة 48 عالميا. ولم يتغير تصنيف الجيش السوري عن تصنيف العام الماضي.



6-العراق

يواصل العراق الذي مزقته الحرب بناء جيشه.واحتل الجيش المرتبة السادسة عربيا، أماعالميا فقد حل في المرتبة 51 ضمن 138 بلدا. وصنف العراق جيشا متراجعا في التصنيف.



7-المغرب

احتل الجيش المغربي في المرتبة السابعة عربيا، أما التنصيف الدولي فقد حلت المملكة في الرتبة 56. وسجل المغرب تراجعا في التصنيف هذا العام.



8-السودان

جاء الجيش السوداني ثامنا على مستوى العرب، فيما حل في الرتبة 67 على المستوى الدولي، ولم يشهد تصنيف الجيش السوداني تراجعا أو تحسنا بحسب ما الموقع.



9-الأردن

أما الأردن فكان تاسعا على مستوى أقوى الجيوش العربية، فيما كان تصنيفه دوليا 72 في القائمة. وشهد الأردن تحسنا في التصنيف هذا العام.



10-اليمن

وجاءت اليمن الذي مزقته الحرب في المرتبة 10 على المستوى العربي، أما في عالميا فكان نصيبه المرتبة 75، ويسجل اليمن تراجعا ضمن تصنيف الموقع.



11-تونس

احتل الجيش التونسي المرتبة 11 على المستوى العربي وسجل تراجعا، فيما وضعه التصنيف الدولي في الرتبة 78 ضمن أقوى الجيوش في العالم.



12-ليبيا

أما ليبيا التي تمزقها الحرب منذ سقوط نظام معمر القذافي، فقد جاء جيشها في المرتبة 12 عربيا، والمرتبة 80 عالميا، وشهد جيشها تراجعا في قوته بحسب التقرير.



13-عُمان

وحل الجيش العماني في المرتبة 13 على المستوى العربي، فيما كان نصيبه في التصنيف الدولي المرتبة 82. وكان الجيش العماني من البلدان التي سجلت تراجعا في التصنيف العالمي.



14-الكويت

وجاءت الكويت في المرتبة 14 ضمن العرب، و89 ضمن بلدان العالم، ولم يتغير مستوى قوة الجيش الكويتي.



15- قطر

حلت قطر في المرتبة 100 عالميا، لكنها على المستوى العربي جاءت في الرتبة 16، ووصف التصنيف الجيش القطري بالمتراجع.



16-البحرين

جاءت البحرين في المرتبة 15 عربيا، أما في التصنيف العالمي فقد جاءت في الرتبة 98. وسجل الجيش البحريني تراجعا في تصنيف القوة هذا العام.



17-لبنان

وحل الجيش اللبناني في الرتبة 17 عربيا و123 عالميا، وشهد بدروه تراجعا.



18- الصومال

حصل الجيش الصومالي على المرتبة 121 عالميا، محسنا موقعه بين الجيوش.



19-موريتانيا

واحتفظ الجيش الموريتاني بنفس مستوى قوته بحسب التصنيف، وحل في آخر التصنيف العربي في المرتبة 18، أما على المستوى الدولي فجاءت موريتانيا في الرتبة 128 ضمن أقوى الجيوش في العالم.



ويستند التصنيف إلى "مؤشر القوة"، فكلما زادت قوة الجيش، كلما حصل على تصنيف يقترب من الدرجة "صفر" التي تعتبر المرتبة المثالية للقوة العسكرية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تصدرت مصر قائمة أقوى الجيوش العربية في التصنيف الجديد لـ"غلوبل فاير باور" وكانت البلد العربي الوحيد الذي جاء ضمن أقوى 10 جيوش في العالم، وشهدت أغلب الجيوش العربية تحسنا في قوتها، فيما شهدت أخرى تراجعا خاصة التي تشهد اضطرابات كليبيا واليمن1-مصرالجيش المصري هو الأقوى عربيا، كما تمكن من رفع تصنيفه عالميا ليصبح التاسع.2-السعوديةحل الجيش السعودي في المرتبة الثانية عربيا، و17 عالميا، وشهدت السعودية تحسنا في التصنيف. وتواصل المملكة إنفاقها المليارات على المعدات العسكرية الأجنبية.3-الجزائرحل الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة عربيا، كما جاء في الرتبة 28 عالميا. وسجل الجيش الجزائري متراجعا في تصنيف هذا العام.4-الإمارات العربية المتحدةوحلت الإمارات في الرتبة الرابعة في تصنيف أقوى الجيوش العربية، واحتل الجيش الإماراتي الرتبة 46 في التصنيف العالمي. وصنف الموقع الإمارات ضمن البلدان التي تحسن ترتيبها.5-سورياالجيش السوري، الذي يحظى بدعم من روسيا، احتل خامسا على المستوى العربي، وجاء في المرتبة 48 عالميا. ولم يتغير تصنيف الجيش السوري عن تصنيف العام الماضي.6-العراقيواصل العراق الذي مزقته الحرب بناء جيشه.واحتل الجيش المرتبة السادسة عربيا، أماعالميا فقد حل في المرتبة 51 ضمن 138 بلدا. وصنف العراق جيشا متراجعا في التصنيف.7-المغرباحتل الجيش المغربي في المرتبة السابعة عربيا، أما التنصيف الدولي فقد حلت المملكة في الرتبة 56. وسجل المغرب تراجعا في التصنيف هذا العام.8-السودانجاء الجيش السوداني ثامنا على مستوى العرب، فيما حل في الرتبة 67 على المستوى الدولي، ولم يشهد تصنيف الجيش السوداني تراجعا أو تحسنا بحسب ما الموقع.9-الأردنأما الأردن فكان تاسعا على مستوى أقوى الجيوش العربية، فيما كان تصنيفه دوليا 72 في القائمة. وشهد الأردن تحسنا في التصنيف هذا العام.10-اليمنوجاءت اليمن الذي مزقته الحرب في المرتبة 10 على المستوى العربي، أما في عالميا فكان نصيبه المرتبة 75، ويسجل اليمن تراجعا ضمن تصنيف الموقع.11-تونساحتل الجيش التونسي المرتبة 11 على المستوى العربي وسجل تراجعا، فيما وضعه التصنيف الدولي في الرتبة 78 ضمن أقوى الجيوش في العالم.12-ليبياأما ليبيا التي تمزقها الحرب منذ سقوط نظام معمر القذافي، فقد جاء جيشها في المرتبة 12 عربيا، والمرتبة 80 عالميا، وشهد جيشها تراجعا في قوته بحسب التقرير.13-عُمانوحل الجيش العماني في المرتبة 13 على المستوى العربي، فيما كان نصيبه في التصنيف الدولي المرتبة 82. وكان الجيش العماني من البلدان التي سجلت تراجعا في التصنيف العالمي.14-الكويتوجاءت الكويت في المرتبة 14 ضمن العرب، و89 ضمن بلدان العالم، ولم يتغير مستوى قوة الجيش الكويتي.15- قطرحلت قطر في المرتبة 100 عالميا، لكنها على المستوى العربي جاءت في الرتبة 16، ووصف التصنيف الجيش القطري بالمتراجع.16-البحرينجاءت البحرين في المرتبة 15 عربيا، أما في التصنيف العالمي فقد جاءت في الرتبة 98. وسجل الجيش البحريني تراجعا في تصنيف القوة هذا العام.17-لبنانوحل الجيش اللبناني في الرتبة 17 عربيا و123 عالميا، وشهد بدروه تراجعا.18- الصومالحصل الجيش الصومالي على المرتبة 121 عالميا، محسنا موقعه بين الجيوش.19-موريتانياواحتفظ الجيش الموريتاني بنفس مستوى قوته بحسب التصنيف، وحل في آخر التصنيف العربي في المرتبة 18، أما على المستوى الدولي فجاءت موريتانيا في الرتبة 128 ضمن أقوى الجيوش في العالم.ويستند التصنيف إلى "مؤشر القوة"، فكلما زادت قوة الجيش، كلما حصل على تصنيف يقترب من الدرجة "صفر" التي تعتبر المرتبة المثالية للقوة العسكرية.







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