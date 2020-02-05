 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / جماعة الحوثي تختطف أبرز مشايخ محافظة ريمة وأبناء عمومته يتظاهرون في السبعين
جماعة الحوثي تختطف أبرز مشايخ محافظة ريمة وأبناء عمومته يتظاهرون في السبعين
الاربعاء, 05 فبراير, 2020 05:23:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
جماعة الحوثي تختطف أبرز مشايخ محافظة ريمة وأبناء عمومته يتظاهرون في السبعين
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -ريمة
اختطفت جماعة الحوثي الانقلابية، أمس الثلاثاء، شيخاً قبلياً بارزاً، في محافظة ريمة، غربي صنعاء، على خلفية مطالبته بإيقاف ومحاسبة فاسدين ينتمون للجماعة.
 
وقالت مصادر محلية، إن جماعة الحوثي أقدمت على اختطاف الشيخ "علي محمد حيدر الضبيبي"، أحد مشائخ محافظة ريمة على خلفية مطالبته بإيقاف ومحاسبة فاسدين ينتمون للحوثيين بصنعاء.
 
وفي وقت سابق أقالت الجماعة شقيق الشيخ الضبيبي، الذي كان يشغل وكيلاً لـ محافظة ريمة لشؤون التنمية.
 
ونفذ اليوم الأربعاء العشرات من رموز وقيادات ومشائخ محافظة ريمة وقفة احتجاجية في ميدان السبعين، طالبت الحوثيين بالإفراج الفوري عن الشيخ الضبيبي.
 
وعمدت جماعة الحوثي الانقلابية، خلال الآونة الأخيرة، إلى اختطاف قيادات ووجاهات محلية موالية لها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ضمن مخطط إقصاء تلك القيادات لصالح القيادات المقربة من زعيم الحوثيين والتي تنتمي لمسقط رأسه.
يمن برس - جماعة الحوثي تختطف أبرز مشايخ محافظة ريمة وأبناء عمومته يتظاهرون في السبعين



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
389
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©