أمهات المختطفين تنفذ وقفة احتجاجية وتطالب التحالف العربي الوفاء بالوعد

*يمن برس -عدن
طالبت رابطة أمهات المختطفين في عدن، اليوم الأربعاء، التحالف العربي بالوفاء بوعده بالكشف عن أبنائها المخفيين قسراً والنظر في ملفاتهم.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نفذتها الرابطة أمام مقر التحالف بمدينة البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن.
ورفعت الأمهات والزوجات والأبناء صور ذويهم الذين غابوا عنهم لأربع سنوات دون وجه حق.
كما رفعت الأمهات لافتات تطالب منظمات حقوق الإنسان بالوقوف معهن ومع قضيتهن العادلة حتى ينال جميع أبنائهن حريتهم الكاملة.
وتواصل الأمهات احتجاجاتهن الأسبوعية للمطالبة بسرعة الكشف عن مصير أبنائهن المخفيين في سجون عدن وإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفياً.
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