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تدمير مخزن أسلحة للحوثيين شمال صعدة
الخميس, 06 فبراير, 2020 12:28:00 مساءً

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تدمير مخزن أسلحة للحوثيين شمال صعدة
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*يمن برس - متابعة خاصة

دُمِّر مخزن أسلحة وذخائر تابع لجماعة الحوثي، بالقرب من سوق آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة، (أقصى شمال اليمن).

ونقلت وكالة “سبأ” الرسمية عن الضابط في الجيش الوطني الرائد لواء الرفاعي أن “استهداف الجيش لذلك المخزن جاء بعد عملية استطلاع ومراقبة متواصلة لتحركات جماعة الحوثي في سوق “آل ثابت”، ليتضح أنها تستغل المحلات التجارية لتخزين الذخائر المختلفة”.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، تمكن الدفاع الجوي التابع للجيش الوطني من إسقاط طائرة استطلاعية لجماعة الحوثي كانت تحاول تصوير مواقع الجيش الوطني في جبهة رازح.

 وتشهد جبهات صعدة ومأرب ونهم والجوف مواجهات عنيفة وتوترًا غير مسبوق بين قوات الجيش الوطني من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى.


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خاص - يمن برس

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