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مجلس الشيوخ الأمريكي يبرئ ترامب من تهمتي المساءلة في إطار محاكمته

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*يمن برس - متابعة خاصة

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء الرئيس دونالد ترامب من التهمتين التي كان يحاكم فيهما بعدما لم يجده مذنبا بتهمة عرقلة عمل الكونجرس كما اتهمه مجلس النواب.



وفي التصويت الثاني على تهمتي المساءلة في إطار محاكمته، برأ المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون ساحة ترامب من الاتهام بأنه عرقل تحقيق الكونجرس فيما إذا كان تصرف بشكل غير لائق بحجب مساعدات أمنية عن أوكرانيا.



وانتهت العملية بتصويت المجلس على البند الثاني من بنود المساءلة بتأييد 53 عضوا للتبرئة مقابل رفض 47.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك برأ مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء الرئيس دونالد ترامب من التهمتين التي كان يحاكم فيهما بعدما لم يجده مذنبا بتهمة عرقلة عمل الكونجرس كما اتهمه مجلس النواب.وفي التصويت الثاني على تهمتي المساءلة في إطار محاكمته، برأ المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون ساحة ترامب من الاتهام بأنه عرقل تحقيق الكونجرس فيما إذا كان تصرف بشكل غير لائق بحجب مساعدات أمنية عن أوكرانيا.وانتهت العملية بتصويت المجلس على البند الثاني من بنود المساءلة بتأييد 53 عضوا للتبرئة مقابل رفض 47.







مجلس الشيوخ تبرئة ترامب



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