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القوات الحكومية تقطع خط إمداد الحوثيين وتسيطر على عدد من المواقع المهمة في مأرب (المواقع المحررة)
الخميس, 06 فبراير, 2020 04:08:00 مساءً

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القوات الحكومية تقطع خط إمداد الحوثيين وتسيطر على عدد من المواقع المهمة في مأرب (المواقع المحررة)

*يمن برس -خاص
اندلعت فجر اليوم الخميس مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية من جهة وبين جماعة الحوثي من جهة أخرى في جبهة المشجح بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

وأكد مراسل "يمن برس" في مأرب أن القوات الحكومية شنت صباح اليوم هجوما عنيفا على مواقع بجبهة المشجح في صرواح استطاعت من خلالها تحرير عدد من المواقع .


وأضاف مراسلنا أن قوات الجيش  أستطاعت السيطرة على مواقع  الحوثيين في المشجح بالقلب والميمنة والميسرة وأن جبهة المشجح قد التحمت مع جبهة صرواح بتبة الشايف.

 ومن المواقع التي استطاع الجيش السيطرة عليها اليوم بصرواح والمشجح هي :
تبة ركن هيلان
التبة الحمراء
تبة ركن المشجح
مع ميمنة المشجح.


كما أكد مراسلنا  أن القوات الحكومية استطاعت قطع خط إمداد جماعة الحوثي بجبل هيلان فيما لا تزال المعارك مستمرة حتى الآن .


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خاص - يمن برس

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