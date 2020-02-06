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اغتيال مسؤول حكومي سابق برصاص مجهولين في الضالع
الخميس, 06 فبراير, 2020 04:37:00 مساءً

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اغتيال مسؤول حكومي سابق برصاص مجهولين في الضالع
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*يمن برس -خاص
اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الخميس مسؤولاً حكومياً سابقاً في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.
 
وقال مصادر محلية وإعلامية إن مسلحين كانوا على متن دراجة نارية، أطلقوا وابلاً من النار على رئيس الغرفة التجارية السابق في محافظة الضالع، "عبدالرقيب قزيع" وسط مدينه الضالع، وأردوه قتيلاً على الفور.
 
وأكد الشهود أن الجناة لاذوا بالفرار عقب تنفيذ العملية.

يذكر أن قائد اللواء الأول مقاومة وليد سكره كان قد أُغتيل برصاص مسلحين مجهولين في المحافظة وقد تم القبض على منفذ العملية بعد ساعات من حدوثها في المحافظة .


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خاص - يمن برس

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