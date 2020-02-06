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"الملك سلمان" يدعو رئيس هذه الدولة لزيارة السعودية !
الخميس, 06 فبراير, 2020 07:50:00 مساءً

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"الملك سلمان" يدعو رئيس هذه الدولة لزيارة السعودية !
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*يمن برس -وكالات
أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أنه سلم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة المملكة.

وغرد ابن فرحان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبدالمجيد تبون، كما سلمته دعوة رسمية من الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية".


وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان،  وصل اليوم الخميس، إلى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في زيارة رسمية.

وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، كاتب الدولة مكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رشيد بلادهان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني، وعدد من المسؤولين.

وفي مرحلة ما بعد تنصيب الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، تسعى السلطات الجزائرية إلى إحداث نقلة نوعية تتناسب مع متطلبات المرحلة وتخدم مصالح الشعب الجزائري، وتسهم في إحلال السلام في المنطقة.

وفاز عبد المجيد تبون، المرشح الحر في الانتخابات الجزائرية، بمنصب رئيس الجمهورية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول، بنسبة 58.15%.


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