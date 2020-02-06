الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / "الملك سلمان" يدعو رئيس هذه الدولة لزيارة السعودية !

"الملك سلمان" يدعو رئيس هذه الدولة لزيارة السعودية !

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -وكالات

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أنه سلم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة المملكة.



وغرد ابن فرحان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبدالمجيد تبون، كما سلمته دعوة رسمية من الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية".





وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وصل اليوم الخميس، إلى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في زيارة رسمية.



وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، كاتب الدولة مكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رشيد بلادهان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني، وعدد من المسؤولين.



وفي مرحلة ما بعد تنصيب الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، تسعى السلطات الجزائرية إلى إحداث نقلة نوعية تتناسب مع متطلبات المرحلة وتخدم مصالح الشعب الجزائري، وتسهم في إحلال السلام في المنطقة.



وفاز عبد المجيد تبون، المرشح الحر في الانتخابات الجزائرية، بمنصب رئيس الجمهورية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول، بنسبة 58.15%.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أنه سلم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة المملكة.وغرد ابن فرحان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبدالمجيد تبون، كما سلمته دعوة رسمية من الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية".وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وصل اليوم الخميس، إلى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في زيارة رسمية.وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، كاتب الدولة مكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رشيد بلادهان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني، وعدد من المسؤولين.وفي مرحلة ما بعد تنصيب الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، تسعى السلطات الجزائرية إلى إحداث نقلة نوعية تتناسب مع متطلبات المرحلة وتخدم مصالح الشعب الجزائري، وتسهم في إحلال السلام في المنطقة.وفاز عبد المجيد تبون، المرشح الحر في الانتخابات الجزائرية، بمنصب رئيس الجمهورية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول، بنسبة 58.15%.







الملك سلمان الجزائر زيارة



شارك الخبر أصدقاءك:



259

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







