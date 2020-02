الصفحة الرئيسية / علوم وتكنولوجيا / جوجل تحذر.. احذف هذه التطبيقات فورًا من هاتفك

جوجل تحذر.. احذف هذه التطبيقات فورًا من هاتفك

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

أعلنت شركة جوجل عن قائمة بالعديد من التطبيقات، التي حذرت منها، ونصحت المستخدمين بحذفها من هواتفهم بأقصى سرعة، لأنها تمثل تهديدًا لأمن هواتفهم.

وقالت جوجل إن هذه التطبيقات تملأ الهاتف ببرامج وإعلانات خبيثة، وتسعى هذه التطبيقات إلى الحصول على أذونات خطيرة، مع وصول إحداها إلى الكاميرا وجمع بيانات أخرى من الهاتف، وإرسالها إلى خوادم في الصين.

وفيما يلي أبرز هذه التطبيقات:



• Virus Cleaner 2019

• File Manager

• Joy Launcher

• Turbo Browser

• Weather Forecast

• Candy Selfie Camera

• Hi VPN، Free VPN

• Candy Gallery

• Calendar Lite

• Super Battery

• Hi Security 2019

• Puzzle Box

• Private Browser

Hi VPN Pro

• World Zoo

• Word Crossy!

• Soccer Pinball

• Dig it

• Laser Break

• Music Roam

• Word Crush

Sound Recorder

• Super Cleaner





جوجل تطبيقات ضارة هواتف



