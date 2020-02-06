جوجل تحذر.. احذف هذه التطبيقات فورًا من هاتفك
*يمن برس - متابعات
أعلنت شركة جوجل عن قائمة بالعديد من التطبيقات، التي حذرت منها، ونصحت المستخدمين بحذفها من هواتفهم بأقصى سرعة، لأنها تمثل تهديدًا لأمن هواتفهم.
وقالت جوجل إن هذه التطبيقات تملأ الهاتف ببرامج وإعلانات خبيثة، وتسعى هذه التطبيقات إلى الحصول على أذونات خطيرة، مع وصول إحداها إلى الكاميرا وجمع بيانات أخرى من الهاتف، وإرسالها إلى خوادم في الصين.
وفيما يلي أبرز هذه التطبيقات:
• Virus Cleaner 2019
• File Manager
• Joy Launcher
• Turbo Browser
• Weather Forecast
• Candy Selfie Camera
• Hi VPN، Free VPN
• Candy Gallery
• Calendar Lite
• Super Battery
• Hi Security 2019
• Puzzle Box
• Private Browser
Hi VPN Pro
• World Zoo
• Word Crossy!
• Soccer Pinball
• Dig it
• Laser Break
• Music Roam
• Word Crush
Sound Recorder
• Super Cleaner
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