الصفحة الرئيسية / طب وصحة / كل ما تحتاجون معرفته عن القيلولة.. وهذا أفضل توقيت!

كل ما تحتاجون معرفته عن القيلولة.. وهذا أفضل توقيت!

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

يُعدّ عدم الحصول على ساعات النوم الكافية أحد عوامل الإصابة بمشاكل مزمنة، مثل: أمراض القلب والضغط والسكري والبدانة. فإذا كنت لا تنام ما يكفي ليلاً يمكنك تعويض النقص جزئياً عن طريق القيلولة، لكن ما مقدار القيلولة الصحية؟ ومتى لا تكفي أو تعتبر أكثر منن اللازم؟

تقترح الدراسات أن يكون نوم القيلولة قصيراً، أي حوالي نصف ساعة، للحصول على فوائد الاسترخاء في هذا الوقت من اليوم.



من أهم فوائد نوم القيلولة، انه يساعد على الحد من نوبات الغضب، ويجدد النشاط، ويزيد الانتاجية.



لكن أخذ القيلولة في أوقات معينة من اليوم ليس صحياً، بل يمكن أن يؤثر سلباً على انتظام الساعة البيولوجية ومواعيد النوم ليلاً. ويعتبر أفضل وقت للقيلولة بين الساعة 2 و3 عصراً، ففي هذا الوقت تصل طاقة الجسم إلى أدنى مستوياتها.



كما يُنصح بعدم أخذ قيلولة طويلة، فبحسب دراسات يرتبط نوم القيلولة الذي يستمر أكثر من ساعة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.



وتنصح دراسات بعدم نوم القيلولة بالنسبة لمن لديهم بدانة، أو اكتئاب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يُعدّ عدم الحصول على ساعات النوم الكافية أحد عوامل الإصابة بمشاكل مزمنة، مثل: أمراض القلب والضغط والسكري والبدانة. فإذا كنت لا تنام ما يكفي ليلاً يمكنك تعويض النقص جزئياً عن طريق القيلولة، لكن ما مقدار القيلولة الصحية؟ ومتى لا تكفي أو تعتبر أكثر منن اللازم؟تقترح الدراسات أن يكون نوم القيلولة قصيراً، أي حوالي نصف ساعة، للحصول على فوائد الاسترخاء في هذا الوقت من اليوم.من أهم فوائد نوم القيلولة، انه يساعد على الحد من نوبات الغضب، ويجدد النشاط، ويزيد الانتاجية.لكن أخذ القيلولة في أوقات معينة من اليوم ليس صحياً، بل يمكن أن يؤثر سلباً على انتظام الساعة البيولوجية ومواعيد النوم ليلاً. ويعتبر أفضل وقت للقيلولة بين الساعة 2 و3 عصراً، ففي هذا الوقت تصل طاقة الجسم إلى أدنى مستوياتها.كما يُنصح بعدم أخذ قيلولة طويلة، فبحسب دراسات يرتبط نوم القيلولة الذي يستمر أكثر من ساعة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.وتنصح دراسات بعدم نوم القيلولة بالنسبة لمن لديهم بدانة، أو اكتئاب.







القيلولة معلومات صحة



شارك الخبر أصدقاءك:



591

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







