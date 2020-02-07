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عاجل وحصري.. قتلى وجرحى في استهداف حوثي لمستشفى ميداني بالجفرة في مأرب (صور)
الجمعة, 07 فبراير, 2020 08:41:00 مساءً

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عاجل وحصري.. قتلى وجرحى في استهداف حوثي لمستشفى ميداني بالجفرة في مأرب (صور)
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*يمن برس - خاص
سقط عدد من القتلى والجرحى من طاقم ومرضى مستشفى ميداني بمنطقة الجفرة الواقعة في بلاد الجدعان شمالي محافظة مأرب، إثر قصف حوثي بقذائف الهاون استهدف المستشفى وتسبب بتدميره بشكل شبه كلي.

وقالت مصادر خاصة لـ"يمن برس" إن الاستهداف جاء بقذائف الهاون جراء تقدم جماعة الحوثي على مديريات مجزر وحريب القراميش وفي محاولة منها السيطرة على أهم الأماكن وهي الجفرة والتي تبعد عن معسكر ماس الاستراتيجي 15 كيلو مترًا فقط.

وقالت مصادر صحية لـ"يمن برس" إن عددًا من طاقم ومرضى المستشفى قتلوا وأصيب آخرون جراء القذائف، ولم يتسن لنا إلى الآن الحصول على احصائية دقيقة لهذه الخسائر.

وقد أظهرت صور حصل عليها "يمن برس" كمية الدمار الذي حصل للمستشفى بسبب القصف الحوثي.
يمن برس - عاجل وحصري.. قتلى وجرحى في استهداف حوثي لمستشفى ميداني بالجفرة في مأرب (صور)

يمن برس - عاجل وحصري.. قتلى وجرحى في استهداف حوثي لمستشفى ميداني بالجفرة في مأرب (صور)

يمن برس - عاجل وحصري.. قتلى وجرحى في استهداف حوثي لمستشفى ميداني بالجفرة في مأرب (صور)

يمن برس - عاجل وحصري.. قتلى وجرحى في استهداف حوثي لمستشفى ميداني بالجفرة في مأرب (صور)

يمن برس - عاجل وحصري.. قتلى وجرحى في استهداف حوثي لمستشفى ميداني بالجفرة في مأرب (صور)

يمن برس - عاجل وحصري.. قتلى وجرحى في استهداف حوثي لمستشفى ميداني بالجفرة في مأرب (صور)

يمن برس - عاجل وحصري.. قتلى وجرحى في استهداف حوثي لمستشفى ميداني بالجفرة في مأرب (صور)

يمن برس - عاجل وحصري.. قتلى وجرحى في استهداف حوثي لمستشفى ميداني بالجفرة في مأرب (صور)

يمن برس - عاجل وحصري.. قتلى وجرحى في استهداف حوثي لمستشفى ميداني بالجفرة في مأرب (صور)



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خاص - يمن برس

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