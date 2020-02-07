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الحوثيون يعلنون عن صفقة تبادل أسرى جديدة في محافظة شبوة
الجمعة, 07 فبراير, 2020 08:47:00 مساءً

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الحوثيون يعلنون عن صفقة تبادل أسرى جديدة في محافظة شبوة
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*يمن برس - خاص
أعلنت جماعة الحوثي اليوم الجمعة، تحرير أربعة من أسراها في صفقة تبادل مع القوات الحكومية في محافظة شبوة (شرقي اليمن). وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة عبدالقادر المرتضى، في تغريدة على "تويتر"، إن وساطة محلية نجحت، في عملية تبادل لأربعة من أسرى الجماعة مع قوات حكومية في محافظة شبوة شرقي البلاد. وكانت الجماعة قد أعلنت أواخر يناير الماضي تحرير 8 من أسراها في صفقتي تبادل مع القوات الحكومية في محافظتي شبوة والضالع.


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خاص - يمن برس

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