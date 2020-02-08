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اعتقال صحفي وناشط يمني في الكويت

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*يمن برس - متابعات

اعتقلت الشرطة الكويتية، يوم الجمعة، صحافياً وناشطاً حقوقياً يمنياً خلال مشاركته في لقاء حقوقي خليجي في العاصمة الكويت.



وألقت مباحث الهجرة في وزارة الداخلية القبض على حمزة الحمادي، خلال اجتماع دوري لـ"منتدى التنمية الخليجي"، وكان أحد المشاركين بورقة "المجتمع المدني العامل بمجال حقوق الإنسان في الخليج العربي".



ووفقاً لأسرة الحمادي، فإن الاعتقال جاء بناءً على بلاغ لـ"تغيبه عن الدوام" من قبل مدير "الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان"، خالد الحميدي، حيث يعمل منسقاً للمشاريع.



وأشار المصدر نفسه إلى أن أفراد مباحث الهجرة الذين اعتقلوا الحمادي مقربون من مدير الجمعية الكويتية، ووزارة الداخلية تبحث حالياً في الموضوع.





وقالت وسائل إعلام كويتية إن الاعتقال أثار استياءً في الندوة التي شارك فيها أكاديميون من دول مجلس التعاون الخليجي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اعتقلت الشرطة الكويتية، يوم الجمعة، صحافياً وناشطاً حقوقياً يمنياً خلال مشاركته في لقاء حقوقي خليجي في العاصمة الكويت.وألقت مباحث الهجرة في وزارة الداخلية القبض على حمزة الحمادي، خلال اجتماع دوري لـ"منتدى التنمية الخليجي"، وكان أحد المشاركين بورقة "المجتمع المدني العامل بمجال حقوق الإنسان في الخليج العربي".ووفقاً لأسرة الحمادي، فإن الاعتقال جاء بناءً على بلاغ لـ"تغيبه عن الدوام" من قبل مدير "الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان"، خالد الحميدي، حيث يعمل منسقاً للمشاريع.وأشار المصدر نفسه إلى أن أفراد مباحث الهجرة الذين اعتقلوا الحمادي مقربون من مدير الجمعية الكويتية، ووزارة الداخلية تبحث حالياً في الموضوع.وقالت وسائل إعلام كويتية إن الاعتقال أثار استياءً في الندوة التي شارك فيها أكاديميون من دول مجلس التعاون الخليجي.







الكويت صحفي يمني حمزة الحمادي



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