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ما الفرق بين إعادة تشغيل الكمبيوتر وإغلاقه؟

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*يمن برس - متابعات

مستخدمو أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز، عادة ما يكون لديهم خياران لوقف عمليات الكمبيوتر؛ "إيقاف الجهاز" أو "إعادة تشغيله". وكلاهما يغلقان الجهاز، لكن ليس بنفس الطريقة، فالخيار الثاني يغلق الجهاز لفترة وجيزة قبل إعادة تشغيله مجددا.



ورغم التشابه بين الخيارين إلا أنهما يستخدمان في مواقف مختلفة.



ما هي وظيفة "إقفال" الكمبيوتر؟

في الإصدرات القديمة من ويندوز، تقوم خاصيتا الإيقاف وإعادة التشغيل بذات الوظيفة، وهي قفل البرامج، ثم الجهاز.



لكن في ويندور 8 و 10، تغير ذلك، بسبب إضافة خيار جديد يسمى Fast Startup وقد صمم لتفادي العملية الطويلة والشاقة لإعادة فتح الكمبيوتر.



ويندوز 10 يقوم تلقائيا بتنشيط خيار Fast Startup في حالة الضغط على "أغلق"، وهذا الخيار يسهل على المستخدم القادم عملية إعادة فتح الجهاز. لكن سلبية هذا الخيار أنه لا يغلق كل العمليات الحاسوبية السابقة. بمعنى أن ويندوز 10 يغلق البرامج والملفات التي فتحها المستخدم، ولا يوقف نظام التشغيل الأساسي. وهذا يضاهي وضع الحاسوب في حالة "سبات".



وعلى النقيض فإن خيار "إعادة التشغيل"، يغلق جميع عمليات الكمبيوتر بما في ذلك البرنامج الأساسي، لذلك يستغرق هذا الخيار وقتا أطول.



متى يستخدمان؟

يفضل استخدام خيار "إعادة التشغيل" عند تثبيت التحديثات أو برامج جديدة، أو معالجة أي أخطاء أو عند تجمد الحاسوب.



بينما يفضل استخدام خيار "إيقاف"، عند إغلاق الكمبيوتر لوقت طويل.



لكن هل ينصح بإغلاق الكمبيوتر على أية حال؟

من الممكن وضع الكمبيوتر عند وضع "السكون" أو السبات، وهذا الخيار يجعل جميع برامجك وملفاتك جاهزة للاستخدام فورا، متى ما قمت بتشغيل الكمبيوتر مرة أخرى. لكن ينبغي التنبه إلى أن هذا الخيار يستهلك طاقة كهربائية.



ماذا عن Reboot؟

لدى كثيرين خيار Rebootو Restart ، سيان. لكن الفرق الأساسي يكمن في أن Reboot تشمل إغلاق نظام التشغيل، وكذلك لوحة التحكم.



يشار إلى أن ذات القواعد تنطبق على أجهزة ماك التي بها خيارا "إغلاق وإعادة تشغيل" الجهاز.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك مستخدمو أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز، عادة ما يكون لديهم خياران لوقف عمليات الكمبيوتر؛ "إيقاف الجهاز" أو "إعادة تشغيله". وكلاهما يغلقان الجهاز، لكن ليس بنفس الطريقة، فالخيار الثاني يغلق الجهاز لفترة وجيزة قبل إعادة تشغيله مجددا.ورغم التشابه بين الخيارين إلا أنهما يستخدمان في مواقف مختلفة.ما هي وظيفة "إقفال" الكمبيوتر؟في الإصدرات القديمة من ويندوز، تقوم خاصيتا الإيقاف وإعادة التشغيل بذات الوظيفة، وهي قفل البرامج، ثم الجهاز.لكن في ويندور 8 و 10، تغير ذلك، بسبب إضافة خيار جديد يسمى Fast Startup وقد صمم لتفادي العملية الطويلة والشاقة لإعادة فتح الكمبيوتر.ويندوز 10 يقوم تلقائيا بتنشيط خيار Fast Startup في حالة الضغط على "أغلق"، وهذا الخيار يسهل على المستخدم القادم عملية إعادة فتح الجهاز. لكن سلبية هذا الخيار أنه لا يغلق كل العمليات الحاسوبية السابقة. بمعنى أن ويندوز 10 يغلق البرامج والملفات التي فتحها المستخدم، ولا يوقف نظام التشغيل الأساسي. وهذا يضاهي وضع الحاسوب في حالة "سبات".وعلى النقيض فإن خيار "إعادة التشغيل"، يغلق جميع عمليات الكمبيوتر بما في ذلك البرنامج الأساسي، لذلك يستغرق هذا الخيار وقتا أطول.متى يستخدمان؟يفضل استخدام خيار "إعادة التشغيل" عند تثبيت التحديثات أو برامج جديدة، أو معالجة أي أخطاء أو عند تجمد الحاسوب.بينما يفضل استخدام خيار "إيقاف"، عند إغلاق الكمبيوتر لوقت طويل.لكن هل ينصح بإغلاق الكمبيوتر على أية حال؟من الممكن وضع الكمبيوتر عند وضع "السكون" أو السبات، وهذا الخيار يجعل جميع برامجك وملفاتك جاهزة للاستخدام فورا، متى ما قمت بتشغيل الكمبيوتر مرة أخرى. لكن ينبغي التنبه إلى أن هذا الخيار يستهلك طاقة كهربائية.ماذا عن Reboot؟لدى كثيرين خيار Rebootو Restart ، سيان. لكن الفرق الأساسي يكمن في أن Reboot تشمل إغلاق نظام التشغيل، وكذلك لوحة التحكم.يشار إلى أن ذات القواعد تنطبق على أجهزة ماك التي بها خيارا "إغلاق وإعادة تشغيل" الجهاز.







تكنولوجيا حاسوب اغلاق



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