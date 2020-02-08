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بالأسماء ..أبرز قادة الشرعية يغادرون محافظة أبين بعد فشل تنفيذ "اتفاق الرياض"

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قادة عسكريون تابعون للشرعية

*يمن برس -أبين

غادرت قيادات عسكرية في قوات الجيش محافظة أبين، جنوبي اليمن، باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد تعثر تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الانتقالي الجنوبي .



و قالت مصادر عسكرية إن قائد اللواء 39 مدرع العميد عبدالله الصبيحي، وقائد اللواء 115 مشاة العميد سيف القفيش وقائد اللواء الثالث حماية رئاسية العميد لؤي الزامكي وقائد قوات الأمن الخاص في أبين العقيد محمد العوبان وقادة آخرين في القوات الحكومية غادروا أبين في وقت سابق من الأسبوع الماضي، صوب العاصمة السعودية الرياض، للقاء قيادات الشرعية والقوات السعودية لبحث تعثر تنفيذ اتفاق الرياض.



وتعترض القيادات العسكرية في الجيش اليمني على رفض المليشيا المدعومة من الامارات الانسحاب من أبين حتى اللحظة رغم انسحاب القوات الحكومية من شقرة.



وتشير المصادر إلى أن القوات السعودية لم تقوم بأي ردة فعل تجاه تعنت مليشيا الانتقالي وأنها تسعى لتقديم مقترحاً لتعديل بند انتشار بعض القوات العسكرية التابعة للحكومة.



يذكر ان الفترة المزمنة لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر الماضي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، انتهت قبل أيام دون تحقيق اي تقدم جوهري في انهاء انقلاب 10 اغسطس الذي دبرته الامارات ضد الشرعية في عدن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك غادرت قيادات عسكرية في قوات الجيش محافظة أبين، جنوبي اليمن، باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد تعثر تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الانتقالي الجنوبي .و قالت مصادر عسكرية إن قائد اللواء 39 مدرع العميد عبدالله الصبيحي، وقائد اللواء 115 مشاة العميد سيف القفيش وقائد اللواء الثالث حماية رئاسية العميد لؤي الزامكي وقائد قوات الأمن الخاص في أبين العقيد محمد العوبان وقادة آخرين في القوات الحكومية غادروا أبين في وقت سابق من الأسبوع الماضي، صوب العاصمة السعودية الرياض، للقاء قيادات الشرعية والقوات السعودية لبحث تعثر تنفيذ اتفاق الرياض.وتعترض القيادات العسكرية في الجيش اليمني على رفض المليشيا المدعومة من الامارات الانسحاب من أبين حتى اللحظة رغم انسحاب القوات الحكومية من شقرة.وتشير المصادر إلى أن القوات السعودية لم تقوم بأي ردة فعل تجاه تعنت مليشيا الانتقالي وأنها تسعى لتقديم مقترحاً لتعديل بند انتشار بعض القوات العسكرية التابعة للحكومة.يذكر ان الفترة المزمنة لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر الماضي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، انتهت قبل أيام دون تحقيق اي تقدم جوهري في انهاء انقلاب 10 اغسطس الذي دبرته الامارات ضد الشرعية في عدن.







أبين قادة عسكريون اتفاق الرياض



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