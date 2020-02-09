 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / السجن والجلد والإبعاد لمقيم تحرش بطفل في السعودية
السجن والجلد والإبعاد لمقيم تحرش بطفل في السعودية
الأحد, 09 فبراير, 2020 12:01:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
السجن والجلد والإبعاد لمقيم تحرش بطفل في السعودية
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
باشرت الجهات السعودية المختصة، يوم السبت، تنفيذ منطوق الحكم في الحق العام، بالسجن والجلد والإبعاد بحق وافد باكستاني أدين بجريمة تحرش بحدث آسيوي يبلغ من العمر (8 أعوام) داخل نادٍ رياضي قبل سنوات.

وقال والد الضحية إن القضاء اقتص لابنه من الجاني الذي نال جزاءه ونُفذ فيه الحكم، وفقا لـ”عكاظ”.

يذكر أن محكمة جدة الجزائية قد أدانت وافدا باكستانيا بجريمة التحرش بالحدث داخل نادي رياضي خاص جنوب المحافظة.

وقررت المحكمة معاقبته بالسجن 3 سنوات والجلد 300 جلدة، والإبعاد عن المملكة، عقب ثبوت إدانته بفعله القبيح واستغلاله القاصرين وانتهاكه للأمانة.

وخلال المحاكمة تراجع المتهم عن اعترافاته السابقة وإقراره الخطي أمام جهات التحقيق، ما دفع والد الحدث إلى تقديم عدد من القرائن إضافة إلى أقوال الحدث المُعتدى عليه داخل مقر النادي، في حين كشفت الوقائع أن المتهم كان يقيم بطريقة غير نظامية، لتقرر النيابة العامة إزاء ذلك فرز قضية مستقلة للنادي الرياضي لتشغيله مخالفا للنظام.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
335
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©