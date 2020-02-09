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بالأسماء.. مقتل 8 مسلحين حوثيين من إب في جبهات نهم والجوف وصرواح
الأحد, 09 فبراير, 2020 01:36:00 مساءً

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بالأسماء.. مقتل 8 مسلحين حوثيين من إب في جبهات نهم والجوف وصرواح
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*يمن برس - متابعة خاصة
قتل 8 من عناصر جماعة الحوثي من أبناء محافظة إب، بعد أيام من مقتل 13 عنصرًا من أبناء المحافظة بنيران القوات الحكومية بجبهات نهم والجوف وصرواح. 

 و قالت مصادر محلية إن "من بين قتلى جماعة الحوثي من أبناء إب، والذين تم تشييعهم: وسيم مسلم يريم إب، وصالح واسع من أبناء مديرية يريم إب، ومحمود رزق يريم إب، وأديب محمد الشامي السدة إب، وحمدي محمد المضلع بمديرية النادرة إب، وعبده محمد المبارزي المخادر إب، وعلي محمد الجمعي حزم العدين إب، ويحيى محمد الشامي من أبناء مديرية المخادر شمال إب.


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خاص - يمن برس

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