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نجاة ضباط في نقاط الرقابة الأممية في الحديدة من قصف حوثي
الإثنين, 10 فبراير, 2020 01:07:00 صباحاً

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نجاة ضباط في نقاط الرقابة الأممية في الحديدة من قصف حوثي

*يمن برس - متابعة خاصة
قال مركز الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن جماعة الحوثي استهدفت مساء الأحد، نقاط الرقابة المشتركة المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد المركز، في بيان، أن مسلحي الجماعة الحوثية استهدفوا بقذيفة مدفعية عيار 120 نقطة الرقابة الرابعة المتمركزة في حي المنظر المتاخم لمطار الحديدة، فيما نجا ضباط الارتباط بأعجوبة، واعتبر ذلك خرقا واضحا لاتفاق السويد.

وأضاف أن الجماعة الحوثية أطلقت النار بكثافة من سلاح القناصة صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة خلال الساعات الماضية.

وكانت لجنة الرقابة الأممية قد نشرت خمس نقاط ارتباط نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي من أجل مراقبة عملية وقف إطلاق النار بالمدينة منذ سريان الهدنة الأممية في ديسمبر 2018م.


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خاص - يمن برس

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