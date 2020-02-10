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تعرف على طريقة سهلة جدًا لتحسين ذاكرة الطلاب

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*يمن برس - متابعات

كشفت دراسة حديثة أنّ الروائح العطرية أداة فعّالة في تحسين أداء الذاكرة أثناء التعلم، وإن استنشاقها أثناء مراجعة الدروس وخلال ساعات النوم كان مفيداً للطلاب.



وكانت تجربة سابقة قد لاحظت تأثير العطور على الذاكرة أثناء النوم، وقد بينت التجربة التي أجريت في جامعة فريبورغ بمشاركة طلبة يتعلمون اللغة الإنكليزية أن استنشاق روائح عطرية ساعدهم على التعلم والتذكّر بشكل أفضل.



وأظهرت الدراسة أن أداء الذاكرة يتحسن كثيراً عندما يستمر استنشاق الروائح العطرية طوال الليل، وليس في قاعة الدراسة فقط.



وشارك في التجربة طلاب من فصلين دراسيين في الصف السادس الابتدائي، وكانت رائحة الورد في فصل منهما، وطُلب من طلاب هذا الفصل نثر الرائحة نفسها في غرفة النوم.



وتبين أن قدرة الطلاب الذين استنشقوا رائحة الورد على تعلم الإنكليزية قد تحسنت كثيراً مقارنة بمن لم يشمّوا هذه الرائحة أثناء تلقيهم الدروس نفسها ولا أثناء نومهم.



وبناء على هذه النتائح، أكّد الخبراء أن الذاكرة والقدرة على التعلّم تظل نشطة أثناء النوم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت دراسة حديثة أنّ الروائح العطرية أداة فعّالة في تحسين أداء الذاكرة أثناء التعلم، وإن استنشاقها أثناء مراجعة الدروس وخلال ساعات النوم كان مفيداً للطلاب.وكانت تجربة سابقة قد لاحظت تأثير العطور على الذاكرة أثناء النوم، وقد بينت التجربة التي أجريت في جامعة فريبورغ بمشاركة طلبة يتعلمون اللغة الإنكليزية أن استنشاق روائح عطرية ساعدهم على التعلم والتذكّر بشكل أفضل.وأظهرت الدراسة أن أداء الذاكرة يتحسن كثيراً عندما يستمر استنشاق الروائح العطرية طوال الليل، وليس في قاعة الدراسة فقط.وشارك في التجربة طلاب من فصلين دراسيين في الصف السادس الابتدائي، وكانت رائحة الورد في فصل منهما، وطُلب من طلاب هذا الفصل نثر الرائحة نفسها في غرفة النوم.وتبين أن قدرة الطلاب الذين استنشقوا رائحة الورد على تعلم الإنكليزية قد تحسنت كثيراً مقارنة بمن لم يشمّوا هذه الرائحة أثناء تلقيهم الدروس نفسها ولا أثناء نومهم.وبناء على هذه النتائح، أكّد الخبراء أن الذاكرة والقدرة على التعلّم تظل نشطة أثناء النوم.







طريقة تحسين ذاكرة الطلاب العطر



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