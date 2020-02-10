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حصيلة ومصدر القصف الصاروخي الحوثي الذي استهدف حيًا سكنيًا في مدينة مأرب

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*يمن برس - خاص



سقط صاروخ كاتوشيا حوثي مساء اليوم الإثنين على أحد الأحياء السكنية في مدينة مأرب (شمال شرق) صنعاء.



وقال مراسل "يمن برس" إن الصاروخ أطلق من جبل هيلان الإستراتيجي الذي يطل مباشرة على مدينة مأرب من الجهة الشمالية، وسقط وسط أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب، ولم تسجل ضحايا بسبب القصف حتى اللحظة.



يجدر الإشارة إلى أن جبل هيلان بمديرية صرواح يمطل مباشرة على مدينة مأرب، ومازال يشكل خطرا كبيرا على مدينة مأرب، ويمطر الحوثيون المدينة من سفوحه بعدد من صواريخ الكاتيوشا بين الحين والآخر، في ظل عجز تام من قبل الشرعية من السيطرة على هذا الجبل الكبير والمهم لوعورته وتضاريسه الصعبة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سقط صاروخ كاتوشيا حوثي مساء اليوم الإثنين على أحد الأحياء السكنية في مدينة مأرب (شمال شرق) صنعاء.وقال مراسل "يمن برس" إن الصاروخ أطلق من جبل هيلان الإستراتيجي الذي يطل مباشرة على مدينة مأرب من الجهة الشمالية، وسقط وسط أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب، ولم تسجل ضحايا بسبب القصف حتى اللحظة.يجدر الإشارة إلى أن جبل هيلان بمديرية صرواح يمطل مباشرة على مدينة مأرب، ومازال يشكل خطرا كبيرا على مدينة مأرب، ويمطر الحوثيون المدينة من سفوحه بعدد من صواريخ الكاتيوشا بين الحين والآخر، في ظل عجز تام من قبل الشرعية من السيطرة على هذا الجبل الكبير والمهم لوعورته وتضاريسه الصعبة.







قصف حوثي صاروخ مأرب



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