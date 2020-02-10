 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / حصيلة ومصدر القصف الصاروخي الحوثي الذي استهدف حيًا سكنيًا في مدينة مأرب
حصيلة ومصدر القصف الصاروخي الحوثي الذي استهدف حيًا سكنيًا في مدينة مأرب
الإثنين, 10 فبراير, 2020 05:00:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
حصيلة ومصدر القصف الصاروخي الحوثي الذي استهدف حيًا سكنيًا في مدينة مأرب
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص

سقط صاروخ كاتوشيا حوثي مساء اليوم الإثنين على أحد الأحياء السكنية في مدينة مأرب (شمال شرق) صنعاء.

وقال مراسل "يمن برس" إن الصاروخ أطلق من جبل هيلان الإستراتيجي الذي يطل مباشرة على مدينة مأرب من الجهة الشمالية، وسقط وسط أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب، ولم تسجل ضحايا بسبب القصف حتى اللحظة.

يجدر الإشارة إلى أن جبل هيلان بمديرية صرواح يمطل مباشرة على مدينة مأرب، ومازال يشكل خطرا كبيرا على مدينة مأرب، ويمطر الحوثيون المدينة من سفوحه بعدد من صواريخ الكاتيوشا بين الحين والآخر، في ظل عجز تام من قبل الشرعية من السيطرة على هذا الجبل الكبير والمهم لوعورته وتضاريسه الصعبة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
553
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©