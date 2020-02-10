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التعليم العالي يعلن عن بشرى سارة للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج
الإثنين, 10 فبراير, 2020 07:57:00 مساءً

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التعليم العالي يعلن عن بشرى سارة للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج
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*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت وزارة التعليم العالي أن مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج للربع الثالث من العام 2019م قد تم تحويلها إلى بلدان الابتعاث. 

 ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري "تم بدء التحويل للمستحقات من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن إلى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الايام القادمة".

وأضاف "إن قطاع البعثات على وشك الانتهاء من إعداد الربع الرابع للعام 2019م و الرسوم الدراسية للعام 2020/2019م".


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خاص - يمن برس

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