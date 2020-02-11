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مصادر: "برلين" تستضيف جولة مشاورات جديدة بين الأطراف اليمنية في مارس
الثلاثاء, 11 فبراير, 2020 08:57:00 مساءً

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مصادر: "برلين" تستضيف جولة مشاورات جديدة بين الأطراف اليمنية في مارس
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*يمن برس -متابعات
تحدثت مصادر أممية، اليوم الثلاثاء، عن نية المبعوث الأممي عقد جولة جديدة من المشاورات بين الأطراف اليمنية أواخر شهر مارس المقبل في العاصمة الألمانية برلين. 


ونقل موقع المصدر أونلاين عن مصدر أممي قوله إن غريفيث طرح موضوع انعقاد الجولة الجديدة من المشاورات على الحكومة الشرعية والحوثيين في الجولة التي أجراها مؤخراً بين صنعاء والرياض. 

وأضاف أن فرنسا أيضاً كانت أبدت استعدادها لاستضافة المشاورات لكن المبعوث استبعدها لاختلاف وجهات النظر بينه وبين السفير الفرنسي في اليمن، حول بعض الترتيبات. ووفقا لما نقله الموقع عن المصدر فإن اقتراح برلين مكان لاستضافة المشاورات جاء بإيعاز ورغبة ألمانية لاستضافة الجولة الجديدة من مشاورات السلام اليمنية.

 ويسعى المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى تخصيص الجولة القادمة من المشاورات لمناقشة الإطار السياسي على اعتبار أنه قد حقق نجاحاً كبيراً في بند إجراءات بناء الثقة، وكانت الإحاصة الأخيرة التي قدمها غريفيث منتصف الأسبوع الجاري لمجلس الأمن يغلب عليها طابع التفاؤل والحديث عن إنجازات كبيرة تم تحقيقها في ملف الأسرى والمعتقلين، و ملف الحديدة.

 وكانت الخارجية اليمنية  قد قالت إن الحكومة لن تشارك في أي جولة مشاورات إلا بعد استكمال تنفيذ كل ما تم الإتفاق عليه في مشاورات ستوكهولم بعد تصريحات تحدثت عن مفاوضات جديدة.


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خاص - يمن برس

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